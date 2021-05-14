Стрельба в школе №175 в Казани: последние новости на вечер 14 мая 2021 года

Молодой человек приобрел сомнительную популярность в соцсетях среди девочек в возрасте 12-13 лет. Фото: пресс-служба Советского уда Казани

С момента стрельбы в школе №175 в Казани прошло три дня. «Комсомолка» сообщает последние новости на вечер 14 мая 2021 года.

«Я ЕГО ЛЮБЛЮ И БЕЗ РАЗНИЦЫ КАКОЙ ОН ПЛОХОЙ»

Неожиданно 19-летний Ильназ Галявиев, из-за которого погибли семь детей и две учительницы, а также пострадали десятки человек, стал нравиться девочкам-подросткам. Правда, этим воздыхательницам всего-то по 12-13 лет и, к счастью, восхищаются они не его поступками:

- Я его люблю и без разницы какой он плохой, - написала в соцсети одна из девочек.

Психолог Чулпан Нигматзянова, в частности, объясняет такое поведение «синдромом красной шапочки». Это когда девушки влюбляются в убийц, насильников и маньяков.

Ильназ и не знает о своей популярности среди девочке, потому что сидит сейчас в камере.

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН ЕЩЕ ОДИН РЕБЕНОК

Число пострадавших при стрельбе в школе №175 в Казани возросло до 24. Так, госпитализация понадобилась 14-летнему ребенку. Он обратился в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) в Казани с острой реакцией на стресс. Его жизни ничего не угрожает.

Отметим, в ДРКБ сейчас находится 15 детей, пострадавших при стрельбе в школе №175. У всех них состояние стабильное, ухудшений нет.

Ребенок обратился в больницу из-за сильного стресса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОПЕРАЦИИ В МОСКВЕ

Последние новости на вечер 14 мая 2021 года - теперь о хорошем. Стало известно о результатах сложнейшей операции, выполненной одному из учеников школы в Казани, где произошла стрельба. В Москве, куда был доставлен мальчик, команда сосудистых хирургов Российской детской клинической больницы имени Пирогова работала с ним в течение пяти часов. Школьнику удалили картечную дробь, которая попала в область шеи и позвоночника. По словам врачей, это была ювелирная операция.

Еще одну успешную операцию в Москве сделали Центре нейрохирургии им. Бурденко. Из казанской школы туда поступила девочка. У нее диагностировали перелом голеней и поясничного отдела позвоночника. Сейчас она проходит послеоперационное лечение и наблюдение. Ее состояние стабильное ближе к удовлетворительном. Она обязательно будет ходить.

В МАГАЗИНАХ КОНЧИЛИСЬ ГВОЗДИКИ

Последние новости на вечер 14 мая 2021 года - для стихийного мемориала не хватает цветов.

В Казани тысячи людей продолжают приходить к школе №175, чтобы почтить память погибших. Они оставляют у стихийного мемориала свечи, мягкие игрушки и цветы. Причем в таком количестве, что в расположенных рядом со школой магазинах закончились красные гвоздики. Да и другие цветы тоже на исходе.

При этом там перебоев с поставками нет. Но на ожидание каждой из них уходит от одних до двух суток. Опять же это касается только торговых точек возле школы, в цветочных магазинах других районов Казани нехватки не наблюдается.

Поставки есть, но каждую из них надо ждать 1-2 дня. Фото: Евгения БУБЛИК

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.