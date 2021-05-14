Карабаян - место неограниченных возможностей для находчивых и предприимчивых

ДЫХАНИЕ ИСТОРИИ

С такими мыслями экспедиция «Комсомольской правды» приближалась к селу Карабаян Тюлячинского района, куда нас пригласил местный житель Владимир Лукин. Он один из тех, кто радеет за возрождение когда-то богатого и многолюдного села, бывшего в XIX веке волостным центром. Сюда стекались жители окрестных деревень на пятничные торги, для которых было целых три площади. По преданиям, сюда захаживали караваны с верблюдами, китайцы везли свой товар. Была и своя церковь. Праздничный колокольный звон храма во имя иконы Божией Матери был слышен окрест на 12 километров. Жизнь кипела, село процветало.

Великая Отечественная война внесла свои печальные коррективы: в 1941 - 1945 годах на фронт из деревни Карабаян ушли 168 человек, многие из них не вернулись. На въезде в село стоит памятник односельчанам-фронтовикам.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Дорога к селу Карабаян Тюлячинского района Республики Татарстан приятно удивила. С трассы М-7 до деревни Большие Нырси - асфальт, ямки тщательно заделаны; от Б. Нырсей до Карабаяна - новая, гладкая как стол дорога. Весь путь от Казани занял чуть более часа. В начале прошлого века здесь проживало более 700 человек, сейчас - несколько десятков, и то с учетом дачников. В селе всего две улицы - Советская и Лермонтова - и море возможностей для новых переселенцев. Есть своя водонапорная башня и центральное водоснабжение, до земельных участков доведены газ и линии электропередач. А самое главное - нет никаких препятствий для оформления земельных участков в собственность или в долгосрочную аренду. Причем любое количество соток. Как для производства, так и для жилья.

- У нас есть всё, что необходимо для будущих переселенцев, - заявляет глава сельского Большенырсинского поселения Рамиль Гиниятов. - Удобное географическое положение рядом с трассой М-7 и близость с Казанью создают отличные возможности для предприимчивых людей. Экологически чистый район располагает к ведению органического сельского хозяйства. Также в поселении Б. Нырси присутствует вся необходимая социальная инфраструктура: фельдшерско-акушерский пункт, детский сад «Кояшкай», общеобразовательная средняя школа до 11 класса.

- Наша школа теплая и светлая, кабинеты с современным оборудованием. В 2013 году прошел капитальный ремонт, - рассказывает Миляуша Хайрутдинова, заместитель директора школы по воспитательной работе. - Мы на сто процентов обеспечены педагогическими кадрами, имеется спортзал и новая спортивная площадка. Два автобуса привозят на учебу детей из семи соседних деревень и развозят их по домам. Школа рассчитана на 320 учеников, сегодня в ней 59 учащихся и 21 учитель.

СТРОЯТ ВСЕ!

Местные жители - великие труженики и созидатели. Их мало, но они все родом из Карабаян. Мечтают о том времени, когда село вновь оживет, и как могут приближают это время.

Например, Владимир Лукин считает, что селу нужна «большая вода», для чего планирует запруды на речке Карабаян. Летом это место отдыха, купания и рыбалки, зимой - каток. Сама природа поддерживает мечтателя: идею Владимира Григорьевича уже начали воплощать бобры. Эти неутомимые животные пилят и таскают бревна и ветки из ближайшей рощицы, строят свой дом и пруд. Мостик через речку Лукин уже построил.

По улице Советской растут три новых дома. Кто-то строит для себя, а Александр Пученкин - для будущих поселенцев. Он уверен, что происходящие перемены к лучшему обязательно притянут сюда молодежь.

- Сам я по профессии каменщик, но научился работать и с деревом. Кроме своего дома в Карабаяне поставил несколько срубов. Один из них - на 40 квадратов, к нему баня и 14 соток земли. Имеются все удобства: вода, газ, свет, канализация. Заезжай и живи! А работать можно и в райцентре, в Тюлячах - туда ходит вахтовый автобус, заберут от дома, увезут и привезут.

Отрадно было видеть и несколько каменных новостроек. Несколько казанских семей решили здесь капитально обосноваться. Есть также новый дом на продажу, не говоря уже о стареньких и обветшавших.

Десять лет назад жители села Александр Кислов и Павел Кузьмин подвигли жителей Карабаяна и окрестных сел на воссоздание храма. 4 ноября 2016 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, состоялось освящение новой церкви. На это событие земляки приезжали даже из Калининграда.

…На обратном пути в Казань участники экспедиции «Комсомольской правды» радовались увиденному и услышанному и всей душой желали сельчанам успеха во всех начинаниях. И немножко завидовали тем, кто уже нашел свое место на земле. А может, и в самом деле не стоит перегружать собой переполненные города, создавать друг другу пробки и очереди, проблемы и стрессы? Ведь есть места, где жизнь течет тихо, спокойно, привольно и где никто не скажет: «Понаехали тут…»

В Карабаяне есть своя водонапорная башня и центральное водоснабжение, до земельных участков доведены газ и линии электропередач. А самое главное - нет никаких препятствий для оформления земельных участков в собственность или в долгосрочную аренду. Как для производства, так и для жилья. В соседнем селе - школа, детей привозят и увозят на автобусах. Есть детский сад, где нет очереди.

- У нас есть всё, что необходимо для будущих переселенцев, - заявляет глава сельского Большенырсинского поселения Рамиль Гиниятов. - Экологически чистый район располагает к ведению органического сельского хозяйства. Также в поселении Б. Нырси присутствует вся необходимая социальная инфраструктура.

Те, кто имеет виды на сельское место жительства, а именно село Карабаян Тюлячинского района Республики Татарстан, могут обращаться к главе сельского поселения Большие Нырси Тюлячинского района РТ Рамилю Гиниятову, а также к Владимиру Лукину по тел. +7-927-412-11-70.