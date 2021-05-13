«Мой сын говорил те же слова, что и он, называл себя богом": за год до стрельбы в школе № 175 студент, учившийся с Галявиевым, покончил с собой

Даниил умер за год до кровавой бойни в школе № 175 Казани. Фото: личная страница матери.

Стрельба в казанской школе № 175 стала трагедией для всей России. 19-летний Ильназ Галявиев за считанные минуты убил 9 человек и отправил в больницу еще 20 школьников и работников учебного заведения.

Галявиев называл себя "богом", говорил. что ему все дозволено. Даже на допросе в полиции продолжал гнуть свою линию и не раскаялся в убийствах в суде. Как выяснилось, подобное поведение - не единичный случай. Год назад покончил с собой студент Даниил. Он, как и Галявиев, учился в ТИСБИ.

ВЕРБОВКА ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ "СТРЕЛЯЛКИ"

Наталья Андреева, мать Даниила, просит правоохранительные органы возобновить дело о смерти своего сына. Она предполагает, что если бы расследование довели до конца, трагедии в 175-ой школе могло и не быть. Она уверена в вербовке ее сына и Ильназа Галявиева сторонними лицами.

Мать потеряла своего старшего сына Даниила год назад – 10 мая. Парень застрелил себя из ружья отца. Наталья рассказала, что примерный и добрый Даниил вдруг изменился, стал замкнутым, отдалился. Она сообщила, что с 13 лет ее сын начал играть в «синего кита», но не для самопожертвования, а для спасения других ровесников. Подросток даже спас двух девочек.

"Я БОГ И ДЬЯВОЛ"

Увлекался Даниил и сетевыми компьютерными играми – «стрелялками», как их назвала его мать. Наталья призналась, что слова казанского стрелка повергли ее в шок – ей казалось, что на видео с преступником она видит своего сына: «Это были не приступы, мой сын просто говорил: «Я – бог. Я сам все решу. Я – бог и дьявол. Вы вообще ничего не понимаете, что сейчас происходит». Я так поняла, что это все-таки из интернета», - вспоминает она.

Женщина заметила изменения в поведении сына, когда он стал студентом: парень перепробовал многие виды наркотиков, спустя полгода обучения начал носить темную одежду, изменился полностью. Даниил постоянно ходил в капюшоне и маске. Дома часто были стычки, где он проявлял агрессию, хотя, в основном, был тихим. Мать предполагала, что это очередной невроз после развода родителей (с первым мужем Наталья развелась – прим.ред.).

Перед тем, как совершить самоубийство, Даниил извинился перед близкими. В те выходные он гостил у отца. Там молодой человек и взял отцовское оружие. Экспертиза установила, что Даниил Андреев застрелился утром 10 мая, недалеко от дома. Его мать предполагает, что у ребенка не хватило духу устроить массовое кровопролитие.

"ПЯТЬ ЧАСОВ НА ДОПРОСЕ"

Наталья утверждает, что в ходе расследования телефон ее сына и контакты в нем никто не проверил. Поэтому, услышав о трагедии, а затем и приезде главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, женщина поспешила с ним встретиться. Удалось ли ей обратиться к нему напрямую, не установлено.

Однако лед быстро тронулся: уже к вечеру Наталью навестили сотрудники правоохранительных органов и расспросили о деталях дела.

13 мая во второй половине дня мать, потерявшую сына, пригласили на допрос в Следственный комитет. Она находилась там почти 5 часов. После допроса Наталья Андреева поделилась информацией о том, что дело ее сына взяли под контроль и она надеется на его раскрытие.

В случае установления связи между молодыми людьми дело приобретет совсем другой масштаб. Возможно, действия и показания Натальи Андреевой окажутся полезными и помогут пролить свет на события, произошедшие в казанской гимназии №175.

Напомним, стрельба в школе №175 в Казани произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался туда с ружьем наперевес. Всех, кого видел, он расстреливал. Также он произвел взрыв. В результате устроенной им стрельбы погибли семеро детей и две учительницы. 12 мая всех их похоронили на разных кладбищах.

Стрелок сам сдался в руки правоохранителей. Советский районный суд Казани арестовал 19-летнего Ильназа Галявиева на два месяца. Сейчас преступник ожидает медицинской экспертизы. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс - 8 «А». Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. Во время допроса он заявил, что осознал себя богом и всех ненавидит.

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