В Казани простились с жертвами стрельбы в школе № 175: Фоторепортаж

Проститься с учениками и педагогами пришли сотни людей. Фото: Евгения БУБЛИК

12 мая в Казани простились с погибшими в ходе стрельбы в школе №175 Казани. Амир Шайхутдинов, Ильзия Нигматуллина и Дамир Гайнутдинов всегда были дружны, жили неподалеку, учились в одном классе, том самом 8 "А", ученики которого и попали под обстрел 19-летнего Ильназа Галявиева. Похоронить детей решили также вместе, их могилы стоят рядом, будто дети по-прежнему в одном классе, за одной партой.

Погибшие дети были дружны, после смерти их решили не разделять. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

– В семье было двое детей, еще есть старшая дочь. Дамир был стеснительным и спокойным мальчиком, хорошо учился и радовал отца и мать. Я считаю, что человеку, который совершил такое страшное преступление перед большим мусульманским праздником, не будет хорошо нигде, - рассказал о погибшем друг семьи Гайнутдиновых.

Троих погибших школьников похоронили рядом. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

– Как только я прочитала о событиях, тут же написала сестре. Потом увидела фотографию окровавленных тел, которые лежали в классе, и была в ужасе. Позже Дамира опознали по кроссовкам. Каждый из погибших детей был прекрасным человеком, ведь они учились не в простой школе, а гимназии. Дамира родители воспитали дисциплинированным и хорошим человеком, – рассказала родственница погибшего.

Родственники до сих пор не могут поверить в смерть школьников. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Похороны Амира Зарипова, еще одного погибшего в ходе стрельбы, прошли в родной деревне мальчика Большие Ковали Высокогорского района Татарстана. Его мама работала учителем татарского языка и литературы в гимназии №175, ее ученики показывали хорошие успехи в учебе и занимали призовые места в олимпиадах. Во время стрельбы женщина успела вывести свой класс и спасти детей.

При жизни мальчик любил стихи, его часто показывали по телевизору. Фото: СОЦСЕТИ

Двоюродный дядя Амира рассказал, что погибший мальчик был светлым и образованным: «Его даже часто показывали по телевизору, он читал стихи».

Амира Зарипова похоронили в Высокогорском районе. Фото: СОЦСЕТИ

В деревне Старый Арыш Рыбно-Слободского района похоронили Алису Гарифуллину. Она была единственным ребенком в семье и училась в 8 «А» классе 175 гимназии. Проститься с девочкой пришли десятки жителей деревни и ближайших поселений, около 170 человек. Носилки с погибшей несли юнармейцы.

Пришедшие проститься с погибшими не могли сдержать слез. Фото: СОЦСЕТИ

Похоронили и двух погибших учительниц - Венеру Айзатову и Эльвиру Игнатьеву. Оба педагога были любимыми у учеников гимназии.

Об учителях говорили только хорошее. Фото: Евгения БУБЛИК

- Она была открытой ко всем, она всем помогала с учебой, ученики могли приходить к ней домой на дополнительные занятия, если что-то не получалось, - рассказал о Венере Айзатовой ученик школы Ильхруз Обломов.

Могила Венеры Айзатовой. Фото: Евгения БУБЛИК

К школе, где учились и работали погибшие несут цветы, свечи и игрушки. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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