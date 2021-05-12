Tele2 приглашает посетить лучшие музеи Москвы и Санкт-Петербурга со звездными экскурсоводами

15 и 22 мая посетить лучшие музеи Москвы и Санкт-Петербурга можно виртуально, подключившись к бесплатным 4G-трансляциям. Экскурсии проведут известные актеры, ведущие, музыканты и деятели культуры.

В этом году Tele2 примет участие в ежегодной акции «Ночь в музее» уже в пятый раз. Продолжая играть по другим правилам, оператор восполнит отсутствие мероприятий в 2020 году и подарит вдвое больше впечатлений благодаря трансляциям сразу из двух городов: Москвы и Петербурга. Подключиться к эфиру могут абоненты всех мобильных операторов. В столичном Государственном Дарвиновском музее продемонстрируют, как кольцуют птиц, в Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина покажут керамику и текстиль, созданные знаменитыми мастерами ХХ века Пабло Пикассо, Анри Матиссом, Раулем Дюфи, Морисом Дени, Фернаном Леже. Гидом по Музею космонавтики станет музыкант Левана Горозия (L’One), в Музее русского импрессионизма – актер Константин Крюков.

Известные музеи Санкт-Петербурга также подготовили специальные экскурсии «по другим правилам». Клиенты оператора виртуально посетят места Васильевского острова, связанные с художником Николаем Рерихом, в Зоологическом музее узнают, почему вымерли мамонты, разгадают тайну Нарвских ворот, а в Музее истории денег поймут, какое здание получится из миллиона рублевых монет. Также у участников онлайн-трансляций появится возможность пройти «путь дирижера» в Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Экскурсии проведут общественные деятели, научные сотрудники, художники и актеры. Среди них – член творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин, известный антрополог, профессор Европейского университета Илья Утехин, народный артист РФ Николай Буров и многие другие.

В 2021 году акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в четырнадцатый раз. Инициатором и организатором выступает Министерство культуры Российской Федерации. За 2 дня абоненты всех мобильных операторов смогут виртуально посетить десять экскурсий. Расписание 4G-трансляций доступно на сайте проекта.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Ночь в музее» - одно из самых ярких культурных событий года, которое мы поддерживаем на протяжении нескольких лет. В этом году Tele2 вновь станет проводником в мир науки и культуры как для собственных клиентов, так и для пользователей услуг других мобильных операторов. Современные технологии сегодня позволяют преодолевать географические границы и быть частью интересных событий вне зависимости от физического местонахождения. Чтобы стать участником акции, не нужно никуда ехать, стоять в очереди и ждать возможности попасть в интересный музей. Достаточно просто подключиться к бесплатным онлайн-трансляциям».