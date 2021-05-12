Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2021 14:25

Глава Минмолодежи Татарстана - о стрельбе в школе в Казани: «Мы все недосмотрели»

Дамир Фаттахов считает, что нужно найти формат постоянного диалога с подростками, чтобы знать, что у них происходит в головах
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Министр также считает, что человеку, совершившему такое преступление, не может быть никаких оправданий.

Министр также считает, что человеку, совершившему такое преступление, не может быть никаких оправданий.

Расстрел детей с учителями в школе №175 в Казани прокомментировал глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов. В результате ЧП, которое произошло утром 11 мая 2021 года, погибли семеро детей и две учительницы, также в больницу попали 20 школьников и трое взрослых.

- Мы все в шоковом состоянии. Человеку, совершившему такое преступление, не может быть никаких оправданий, - написал министр в своем Телеграм-канале. - Мы все недосмотрели, не были достаточно внимательны, не создали условия для нормальной жизни и социализации, не обеспечили должной безопасности, не возмутились прогулке по улице человека с оружием на руках и еще много «не»... что все вместе в итоге и привело к трагедии.

В результате ЧП погибли семеро детей и две учительницы.

Фото: Евгения БУБЛИК

Фаттахов также считает, что в школах не хватает педагогов-психологов. По его словам, нужно найти формат постоянного диалога с подростками, чтобы знать, что у них происходит в головах. Также министр сообщил, что нужно сделать психологическую поддержку более доступной.

Напомним, в этот вторник в школу №175 в Казани с ружьем на перевес зашел 19-летний Ильназ Галявиев. Он выстрелил в 62-летнего вахтера. Мужчина пытался остановить молодого человека. Ильназ подорвал принесенное с собой самодельное взрывное устройство, а после пошел по коридорам школы в поисках очередных своих жертв. Так на пути ему встретились две учительницы, которых Ильназ смертельно ранил. Затем он учинил расстрел учеников восьмого класса. Спустя время молодой человек сам вышел на крыльцо и сдался силовикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перед расстрелом в школе №175 в Казани Ильназ Галявиев пытался поджечь свою квартиру

Во время обыска там нашли упаковки с селитрой, алюминиевую пудру и часовой механизм (подробности)

Общество: ВОПРОС ДНЯСтрельба в школе №175 в Казани: происшествия, главное о событии