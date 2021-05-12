Глава Минмолодежи Татарстана - о стрельбе в школе в Казани: «Мы все недосмотрели»

Министр также считает, что человеку, совершившему такое преступление, не может быть никаких оправданий.

Расстрел детей с учителями в школе №175 в Казани прокомментировал глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов. В результате ЧП, которое произошло утром 11 мая 2021 года, погибли семеро детей и две учительницы, также в больницу попали 20 школьников и трое взрослых.

- Мы все в шоковом состоянии. Человеку, совершившему такое преступление, не может быть никаких оправданий, - написал министр в своем Телеграм-канале. - Мы все недосмотрели, не были достаточно внимательны, не создали условия для нормальной жизни и социализации, не обеспечили должной безопасности, не возмутились прогулке по улице человека с оружием на руках и еще много «не»... что все вместе в итоге и привело к трагедии.

В результате ЧП погибли семеро детей и две учительницы. Фото: Евгения БУБЛИК

Фаттахов также считает, что в школах не хватает педагогов-психологов. По его словам, нужно найти формат постоянного диалога с подростками, чтобы знать, что у них происходит в головах. Также министр сообщил, что нужно сделать психологическую поддержку более доступной.

Напомним, в этот вторник в школу №175 в Казани с ружьем на перевес зашел 19-летний Ильназ Галявиев. Он выстрелил в 62-летнего вахтера. Мужчина пытался остановить молодого человека. Ильназ подорвал принесенное с собой самодельное взрывное устройство, а после пошел по коридорам школы в поисках очередных своих жертв. Так на пути ему встретились две учительницы, которых Ильназ смертельно ранил. Затем он учинил расстрел учеников восьмого класса. Спустя время молодой человек сам вышел на крыльцо и сдался силовикам.

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