Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева оценила действия учителей во время стрельбы в школе №175 в Казани

Учителя закрылись с детьми в классах. Людей с верхних этажей эвакуировали при помощи пожарной лестницы. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Власти Татарстана дали оценку действиям учителей во время стрельбы в школе №175 в Казани. Напомним, в результате ЧП погибли семь детей и две учительницы, в больницах находится 23 пострадавших.

Как заявила на пресс-конференции вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, педагоги вели себя правильно. Кроме того, по ее словам, дети слушались их беспрекословно – они знали, что такое эвакуация. Поврежденную школу ждет ремонт, на время которого старшеклассников оттуда переведут в другие школы, а те, кто помладше, будут учиться дистанционно.

Напомним, ЧП в школе №175 в Казани произошло 11 мая. Устроивший стрельбу и взрыв в образовательном учреждении 19-летний Ильназ Галявиев задержан. Он произвел взрыв на входе в школу, ворвался внутрь с ружьем наперевес. Оно было заряжено крупной картечью, предназначенной для охоты на крупную дичь. Первые выстрелы Ильназ произвел в 62-летнего вахтера, который пытался его остановить. Парень шел по коридорам некогда родной школы и стрелял во всех, кого видел. Так, смертельно были ранены две учительницы. Остальные педагоги закрылись с детьми в классах. Одни, спасаясь, прыгали в окна, другие прятались под партами. В результате устроенной Ильназом стрельбы погибли еще семь детей – учащиеся восьмого класса.

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