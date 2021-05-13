«Хранил в себе злость и шел с одной целью - убить»: казанский психолог рассказала, из-за чего Ильназ Галявиев мог устроить стрельбу в школе № 175

По мнению психолога, Ильназ копил в себе злость от обид и в итоге выплеснул все на учениках и работниках школы. Фото: СОЦСЕТИ

О причинах, которые побудили 19-летнего Ильназа Галявиева купить дробовик и отправиться с ним в школу № 175, где сам когда-то учился, сказано уже не мало. Жертвами агрессивного подростка стали 7 детей и два педагога. При этом, пока ответы есть далеко не на все вопросы. Свое предположение высказала казанский психолог Чулпан Нигматзянова.

В интервью «Комсомолке» женщина рассказала, что, с точки зрения психологии, на массовое убийство может пойти только человек, который полностью утратил смысл жизни и любые другие цели, мирные желания. Чаще всего в жизни такого человека избирается какая-то одна идея, которой он «служит» и впоследствии избирает любое средство ее реализации.

– У молодого человека была избрана цель – убить, к чему он шел и готовился. Это могло произойти по разным ситуациям внутри парня и различным проблемам в голове. На допросе он сам утверждает, что никогда не воспринимал своих родителей, как близких людей, из-за чего мог закрыться в детском возрасте и утратить любую связь с реальным миром, уйти в себя и копить внутри боль, обиду, печаль, что потом вылилось в ненависть, злобу и агрессию огромного масштаба.

Кроме того, психолог отмечает, что молодой человек мог преследовать цель вызвать максимальный резонанс в обществе, привлечь к себе внимание, оказать давление и заявить о себе очень громко. Все это также может быть следствием из-за проблем в школьном или подростковом возрасте:

– Молодой человек, который такое совершил, слабый человек. Такие люди хранят внутри себя все свои переживания, обиды и злость. Они не могут ответить другим: их где-то обидели, они промолчали; где-то что-то сказали, они проглотили. В поступке парня можно увидеть большую боль, которая превзошла его самого и вылилась в такое ужасное событие.

Психолог также отметила, что родителям всегда нужно разговаривать со своими детьми, быть в курсе всего, что происходит в их жизни:

– В данной ситуации больно всем: и родителям, которые потеряли сегодня детей, и родителям молодого человека, который совершил такой страшный поступок. Мы не знаем конкретно, что происходило в семье парня, вполне возможно, что отец и мать были адекватными, а сын оказался таким. Поэтому важный совет для всех родителей – будьте рядом, разговаривайте, ведите диалоги и всегда интересуйтесь жизнью своих детей. Им важно чувствовать поддержку, любовь и вашу заботу, чтобы впоследствии у них не было всевозможных психических проблем.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс- 8 «А». Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. Во время допроса он заявил, что осознал себя богом и всех ненавидит.

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