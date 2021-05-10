Как прошел День Победы в Казани 9 мая 2021: поющий Прилучный и яркий салют

Павел Прилучный исполнил песню "Любимый город". Фото: мэрия Казани.

9 мая в Казани, как и по всей России отметили День Победы. Праздничные мероприятия традиционно начались с возложения цветов к вечному огню в парке Победы.

Собравшиеся также возложили цветы к памятнику Советского солдата, который был открыт в прошлом году, монументу Матерям и вдовам погибших воинов и к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне морякам. В память обо всех, кто не вернулся с фронта, в небо выпустили белых голубей.

Участники церемонии также осмотрели открытую в парке к 9 Мая фотовыставку «Город трудовой доблести», на которой можно узнать интересные исторические факты о вкладе республики в Великую Победу. Напомним, в годы войны на фронт ушли 700 тыс. татарстанцев, почти половина из которых не вернулась домой.

Основные же праздничные мероприятия прошли на площади Тысячелетия. Главным событием стало торжественное прохождение войск Казанского гарнизона. Строевым шагом по площади прошли более 2 тысяч военнослужащих, курсантов, кадетов и юнармейцев, проехала боевая техника.

С раннего утра на площади Тысячелетия было многолюдно – многие казанцы пришли посмотреть на торжественное шествие семьями. На центральных трибунах расположились ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, их парадные мундиры украшали ордена и медали.

По традиции перед трибунами и парадными расчетами под музыку А.Александрова «Священная война» пронесли Знамя Победы и государственные флаги Российской Федерации и Республики Татарстан. Их доверили сержанту Казанского высшего танкового Командного ордена Жукова Краснознаменного училища Никите Полетаеву и курсантам Марселю Губайдуллину и Семену Астафьеву.

- 76 лет назад над поверженным Рейхстагом в Берлине было водружено Знамя Победы – это стало символом окончательного крушения нацизма и завершения самой кровопролитной войны в истории человечества. В этот священный день мы отдаем дань памяти тем, кто шел навстречу смерти в боях, трудился без сна и отдыха в тылу. Вы совершили великий подвиг, о котором мы никогда не забудем. Низкий вам поклон и глубочайшее признание за Великую Победу. Мы сделаем все, чтобы подвиги наших дедов и прадедов не забывались, а наши граждане жили в сильной и процветающей стране», – подчеркнул Президент Татарстана. Он отметил, что славные традиции поколения героев достойно продолжает российская армия. «Под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина растет оборонное могущество страны, боевой потенциал и престиж Вооруженных сил Российской Федерации, поисковые отряды России и Татарстана возвращают сотни имен павших защитников Родины, с почестями предают земле их останки, – рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ритм 25 парадным расчетам задала сводная рота барабанщиков Казанского суворовского военного училища. Под марш барабанов строевым шагом прошли войска Казанского гарнизона, сотрудники МВД и МЧС, представители военных училищ, республиканских общественных объединений, студенты. Командовал шествием командир Казанского высшего военного командного училища, генерал-майор Кирилл Кулаков.

Следом по площади проехала боевая техника времен войны, среди которой были легендарные танки Т-34-85, ИС-3, Т-34 «Колхозник Татарии», знаменитая «Катюша», самоходная артиллерийская установка СУ-100, бронетранспортеры, ремонтно-эвакуационная техника, в конце колонны двигались ретроавтомобили.

Завершилось прохождение войск Казанского гарнизона театрализованным исполнением песни «День Победы» сводным хором Казани, творческие номера представили артисты республики. Сюрпризом стало выступление известного российского актера Павла Прилучного, который исполнил со сцены военную песню «Любимый город». А народный артист Татарстана и Башкортостана, заслуженный артист РФ Салават Фатхутдинов спел известную многим жителям республики композицию «Мин яратам сине, Татарстан». Завершился праздник ярким салютом.