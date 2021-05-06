Казань завалило мусором: кто виноват и что делать

Такие картины можно наблюдать в разных районах Казани. Фото: пресс-служба мэрии Казани.

После многочисленных жалоб на несвоевременный вывоз мусора и плохое состояние контейнерных площадок в поселках, которыми буквально засыпали мэра Казани Ильсура Метшина, градоначальник решил лично убедиться в происходящем. Он решил объехать несколько точек, на которые активно жаловались жители Казани.

Первой точкой объезда стал поселок Алтан Приволжского района. Здесь гора мусора из бытовых отходов, веток, листвы образовалась буквально за сутки. Два бункера для сбора бытовых отходов были переполнены, мешки валялись на земле.

- В этом году твердых коммунальных отходов в два-три раза больше, потому что в прошлом году из-за пандемии многие не участвовали в субботниках. Плюс майские праздники, очень много людей отдыхают на дачах. Мы вывозим мусор ежедневно, – сообщил Метшину генеральный директор регионального оператора, который отвечает за вывоз мусора с территории Казани и западной зоны Татарстана, ООО «УК «ПЖКХ» Сергей Богатов.

По словам Ильсура Метшина, майские праздники - не отговорка за столь запущенную ситуацию с вывозом мусора.

- Нельзя доводить ситуацию до такого критического состояния! По старой памяти люди пишут в Исполком города, «Народный контроль», но у нас есть региональный оператор, который отвечает за вывоз мусора, - заявил Метшин.

Руководитель регионального оператора заверил его, что через одну-две недели ситуация нормализуется.

Напомним, новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начал действовать в России с 1 января 2019 года. Региональным оператором, который отвечает за вывоз мусора с территории Казани и западной зоны Татарстана, стало ООО «УК ПЖКХ». Его задачей является сбор ТКО, сортировка, извлечение опасных отходов и вторичного сырья для дальнейшей переработки, безопасная утилизация неперерабатываемых остатков.

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров отметил, что ситуация с поселками находится на постоянном контроле, и переполненные мусором бункеры – это единичные случаи.

- Основная проблема – это плотная застройка, всего одна контейнерная площадка на большое количество домов. Не каждый собственник жилья захочет, чтобы перед его домом установили бункер, – объяснил Закиров.

В качестве альтернативы мэр Казани предложил внедрить в поселке мешочный сбор мусора. Такая практика уже применяется в 9 из 97 поселков Казани. Суть способа проста – по улицам частного сектора ездит мусороуборочная машина и забирает пакеты с мусором у каждого дома.

- В Европе давно так делают, благодаря чему становится меньше крыс, собак. Но этот метод будет работать только если вывоз будет производиться точно по часам. Однако такие вопросы нужно решать только в диалоге с жителями, – отметил Ильсур Метшин.

Далее глава города посетил поселки Вишневка и Привольный. По словам председателя ТОС Марата Вагизова, здесь мусор складируют по 5 тысяч домов ежедневно. Проблему усугубляет тот факт, что некоторые жители выбрасывают строительные отходы в бункеры, предназначенные для бытовых.

- Вы выиграли конкурс, обещали нам чистоту на мусорках, собираете с людей деньги. Где результат? – обратился он к руководителю регионального оператора.

По информации регионального оператора, в поселке Алтан мусорные горы уже убраны.