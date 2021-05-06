График отключения горячей воды в Казани в 2021 году: список дат и адресов

В большинстве случаев воду отключат на 2 недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал известен график проведения гидроиспытаний (опрессовок), технического обслуживания и ремонта котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей АО «Казэнерго» на 2021 год, по которому будут отключать горячее водоснабжение в Казани. "Комсомолка" публикует полный список дат и адресов.

Вахитовский энергорайон

11.05 – 24.05 Котельная Маяковского, 26 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работ отключаются:

жилые дома: Маяковского, 19, 30; Муштари, 15а, 19; Некрасова, 28, 38; Щапова, 10, 12, 14/31, 20;

прочие: гостиница (Маяковского, 30), административное здание (Некрасова, 32а), ТИСБИ (Муштари, 11/43, 13).

11.05-24.05 Котельная Муштари, 11 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работ отключаются:

жилые дома: Маяковского, 12; Муштари, 11а;

объекты здравоохранения: поликлиника Республиканской клинической офтальмологической больницы (Муштари, 11);

прочие: Казанская государственная медицинская академия (Бутлерова, 36), административное здание (Муштари, 8).

11.05 – 24.05 Котельная Н.Ершова, 8 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работ отключаются:

жилые дома: Вишневского, 3, 11, 11а; Ершова, 8; Зинина, 1, 3, 5, 7, 9, 20; Шмидта, 3/15, 29, 33;

детсады: №312 (Шмидта, 36);

объекты здравоохранения: отделение Университетской клиники КФУ (Шмидта, 31), детская поликлиника №2 (Шмидта, 30);

прочие: административные здания (Зинина, 4, Зинина, 10), учебный корпус КФУ (Товарищеская, 5).

11.05 – 24.05 Котельная Портовая, 3 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работ отключаются:

жилые дома: Гафури, 7; Девятаева, 11/1; Меховщиков, 7;

детсады: №63 (Гафури, 2а), №209 (Гафури, 4а);

школы: гимназия №1 (Гафури, 34а);

прочие: автовокзал (Девятаева, 15), Казанский инновационный университет (Зайцева, 15, 17), предприятие спец. курьерских перевозок (Зайцева, 5).

11.05 – 24.05 Котельная Портовая, 17 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работ отключаются:

жилые дома: Меховщиков, 4; Портовая, 2, 21;

детсады: №190 (Портовая, 13);

прочие: административное здание (Портовая, 19).

11.05 – 24.05 Котельная Пушкина, 38 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работ отключаются:

жилые дома: Галактионова, 16; Пушкина, 32, 32а;

школы: гимназия №3 (Горького, 16/7);

прочие: дворец детского творчества (Галактионова, 24), административное здание (Горького, 8/9), музей (Горького, 10), стадион «Динамо» (Горького, 10а), офисный центр (Пушкина, 20), гостиница (Пушкина, 26).

11.05 – 24.05 Котельная Товарищеская, 21 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Достоевского, 78; Ершова, 30;

детсады: №255 (Шмидта, 48а);

прочие: реабилитационный центр «Здравушка» (Шмидта, 48б).

25.05 – 7.06 Котельная Бутлерова, 49 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Горького, 34; Чехова, 6г;

объекты здравоохранения: отделение клиники медуниверситета (Бутлерова, 47), клиника медуниверситета, роддом, кожвендиспансер, бактериологическая лаборатория (Толстого, 4, Толстого, 4 корп.1 и 3);

прочие: учебный корпус КГМУ (Бутлерова, 49), спортивный корпус КФУ (Маркса, 74), корпуса 1-3 КФУ (Маркса, 76).

25.05 – 7.06 Котельная Заслонова, 26 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Еники, 4/2; Заслонова, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 40.

25.05 – 7.06 Котельная Зеленая, 1 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Айвазовского, 5, 14, 16; Атласи, 9, 15, 26; Вишневского, 22; Волкова, 19, 25, 26, 31, 55/21, 60/12; Достоевского, 1; Калинина, 10, 19, 37, 52, 60, 69; Курашова, 20; Лесгафта, 3, 6; Муштари, 4; Толстого, 1, 2, 5/28; Ульянова-Ленина, 67/2; Чехова, 51, 53, 57; Щапова, 43;

детсады: №136 (Волкова, 69), №212 (Айвазовского, 24);

школы: школа №131 (Бутлерова, 54), спортзал школы №18 (Муштари, 6);

объекты здравоохранения: Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины КФУ (Волкова, 18);

прочие: банк (Айвазовского, 3а; Бутлерова, 44), гостиница (Волкова, 12), спорткомплекс КГАСУ (Зеленая, 1а), гостиница (Калинина, 3а, 3б), гостиница (Лесгафта, 7), гостиница (Овражная, 35), дом-музей им.В.И.Ленина (Ульянова-Ленина, 58).

25.05 – 7.06 НСТП Калинина, 3 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работ отключаются:

жилые дома: Волкова, 7/29; Калинина, 5, 6; Тихомирнова, 1, 7, 11;

школы: школа №5 (Волкова, 3);

прочие: ТЮЗ им.Г.Кариева (Петербургская, 55б).

8.06 – 28.06 Теплотрасса Щапова, 41 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

прочие: комплекс учебных зданий КНИТУ-КАИ.

22.06 – 5.07 Котельная Большая Красная, 55 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Большая Красная, 61, 65; Маркса, 47;

прочие: административное здание КНИТУ-КАИ (Большая Красная, 55), интернат хореографического училища (Большая Красная, 66).

22.06 – 5.07 Котельная Жуковского, 21 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Жуковского, 21, 26; Малая Красная, 3, 6, 11/1, 12а, 13; Маркса, 39, 48; Пушкина, 78а;

школы: музыкальная школа консерватории (Жуковского, 14), школа №116 (Жуковского, 18);

объекты здравоохранения: Университетская клиника КФУ, роддом (Большая Красная, 51);

прочие: консерватория (Большая Красная, 38), Следственный комитет РТ (Большая Красная, 39), Ратуша (Маркса, 33), Министерство финансов РТ (Пушкина, 37), ГБКЗ (Пушкина, 64), Министерство культуры РТ (Пушкина, 66), Счетная палата РТ (Пушкина, 68), Верховный суд РТ (Пушкина, 72), Нацбиблиотека РТ (Пушкина, 86), Госсовет РТ, Кабмин РТ (пл.Свободы, 1).

29.06 – 12.07 Котельная Катановский пер., 3 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Бутлерова, 20а, 21; Маяковского, 1, 3, 4, 5, 6, 9/8, 11 (общежитие КГМУ); Ульянова-Ленина, 23, 57/2;

детсады: №189 (Ульянова-Ленина, 27);

школы: кадетская школа-интернат (Катановский пер., 1);

объекты здравоохранения: офтальмологическая больница (Бутлерова, 14), стоматологическая поликлиника КГМУ (Бутлерова, 16), Республиканская стоматологическая поликлиника (Бутлерова, 16, корп.3);

прочие: Институт археологии (Бутлерова, 30).

29.06 – 12.07 Котельная Чехова, 3б (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

объекты здравоохранения: Университетская клиника КФУ (Вишневского, 2а, Ершова, 2), Университетская клиника КФУ, станция скорой медицинской помощи (Чехова, 3);

прочие: административное здание (Ершова, 2/1).

6.07 – 19.07 Котельная Чехова, 36 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Вишневского, 8, 10, 12, 14; Волкова, 70; Достоевского, 44/6, 53; Лесгафта, 21, 28, 28а; Чехова, 3, 9, 31; Шмидта, 8;

детсады: №34 (Волкова, 72);

школы: школа №96 (Достоевского, 51);

объекты здравоохранения: психиатрическая больница (Волкова, 80), женская консультация №2 Университетской клиники КФУ (Достоевского, 44/6);

прочие: гостиница (Вишневского, 21), «Казгражданпроект» (Достоевского, 35), Управление судебного департамента Вахитовского райсуда, Средне-Волжский РЦСЭ Минюста РФ (Лесгафта, 33).

13.07 – 26.07 Котельная Моторная, 43 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Грибоедова, 10; Дачная, 1, 3, 5, 7, 9; Магаданская, 18а, 18б; Маршальская, 25, 25а; Моторная, 31а, 49а, 49б;

детсады: №102 (Дачная, 1);

школы: школа №14 (Братская, 1, 2);

объекты здравоохранения: филиал поликлиники №7 (Дачная, 7).

13.07 – 2.08 Теплотрасса Горького, 26 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

прочие: комплекс учебных зданий КНИТУ-КАИ.

27.07 – 9.08 Котельная Товарищеская, 27 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Латыпова, 34; Пугачева, 45, 45а, 47; Товарищеская, 31а, 31б (общежитие КНИТУ-КХТИ); Хороводная, 50.

10.08 – 31.08 Теплотрасса Толстого, 16 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Толстого, 16а.

16.08 – 29.08 Котельная Еники, 25 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Бойничная, 3, 5, 8, 10; Вишневского, 49, 49а, 49б, 55, 57, 59, 61; Еники, 1/51, 2/53, 3, 5, 10, 17; Нестеровский овраг, 1, 2, 3, 4; Рабочей Молодежи, 9, 11, 22; Товарищеская, 30, 30а, 32, 32а (общежитие КНИТУ-КАИ), 34, 40б (общежитие КНИТУ-КАИ); Центральная, 35, 39;

детсады: частный детский сад (Еники, 23);

школы: школа №98 (Еники, 23);

прочие: кафе (Еники, 8).

Дербышкинский энергорайон

жилые дома: Мира, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67; Парковая, 10, 12, 18, 21, 22 (общежитие), 26, 33; Солидарности, 6, 8, 14, 16 (общежитие), 20, 24, 28, 32;

детсады: №59 (Парковая, 25а), №65 (Мира, 50), №166 (Парковая, 29а), №284 (Мира, 33), №298 (Мира, 31а), №390 (Мира, 51а);

школы: школа №141 (Парковая, 16);

объекты здравоохранения: стоматологическая поликлиника №7 (Мира, 53);

прочие: ДЮСШ (Парковая, 27а); «Ростелеком» (Парковая, 24).

12.05 – 25.05 Котельная Липатова, 7 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Главная, 56а; Липатова, 13, 13а, 15, 15а, 17а; Мира, 8, 12а, 16а; Начальная, 17; Правды, 21а; Советская, 7а; Халезова, 12а, 14а;

детсады: №11 (Мира, 22а), №233 (Главная, 58а), №415 (Каштановая, 6);

объекты здравоохранения: поликлиника №8 (Правды, 13а);

прочие: магазин (Мира, 29а), гостиница (Правды, 6), центр детского творчества (Правды, 21а).

26.05 – 8.06 Котельная Кадышево (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Зорге, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Камала, 9, 10, 11;

детсады: №22 (Зорге, 6б);

школы: школа №147 (Зорге, 2/5).

15.06 – 28.06 Котельная пос. Большие Дербышки (ДДИ) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

прочие: детский дом-интернат, 4 здания (Лесная, 1).

22.06 – 05.07 Котельная Крутушка (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Центральная, 29, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49а, 50, 53.

1.07 – 14.07 Котельная Халезова, 26 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Главная, 69а; Липатова, 21, 25 корп.1, корп.2 (общежитие строительного колледжа); Мира, 36; Халезова, 19, 23, 26 (общежитие Института повышения квалификации), 26 корп.1, корп.2 (общежитие строительного колледжа), 27, 27а, 29, 34;

детсады: №76 (Халезова, 30), №230 (Халезова, 20а), д/сад «Мечта» (Халезова, 23д);

школы: школа-интернат №11 (Халезова, 24 корп.1)

прочие: учебный корпус Института повышения квалификации (Халезова, 26), детская школа искусств №6 (Халезова, 32а).

15.07 – 28.07 Котельная Агрызская, 61 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

школы: школа №108 (Агрызская, 61).

15.07 – 28.07 Котельная Тополевая, 50 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: 3-я Кленовая, 9, 23; Вяземская, 2, 26, 27; Липатова, 1а, 2а, 3а, 4а; Начальная 9/10; Советская, 22, 22а; Стадионная, 4, 5, 6, 7; Тополевая, 55; Трудящихся, 30;

детсады: №38 (Тополевая, 9а), №171 (Советская, 29), №211 (Тополевая, 1);

школы: филиал гимназии №11 (Советская, 9а);

прочие: молодежно-подростковый центр (3-я Кленовая, 23а), ТЦ (Мира, 7), ТЦ (Мира, 13), стадион «Ракета» (Стадионная, 1), бассейн (Тополевая, 2а).

3.08 – 16.08 Котельная Прибольничная, 8 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

объекты здравоохранения: противотуберкулезный диспансер (Прибольничная, 1);

прочие: психоневрологический интернат (Прибольничная, 1).

Зареченский энергорайон

11.05 – 24.05 Котельная Музыкальная, 8, 10 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Деловая, 16 (общежитие порохового завода); Краснококшайская, 83; строящиеся дома;

детсады: №69 (Халтурина, 5а);

объекты здравоохранения: городская стоматология (Краснококшайская, 83), городская поликлиника №2 (25 лет Октября, 14), детская городская поликлиника №4 (Лукницкого, 4).

11.05 – 24.05 Котельная Туристическая, 53 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

школы: школа №151 (Новороссийская, 109б);

прочие: подростковый центр, детский оздоровительный лагерь (Туристическая, 68б).

25.05 – 7.06 Котельная Минусинская (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Минусинская, 1 корп.1, корп.2, 2;

детсады: №228 (Минусинская, 1а).

25.05 – 7.06 Котельная Привокзальная (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Привокзальная, 6, 8, 10, 31, 46, 48, 50, 52;

детсады: №96 (Привокзальная, 44).

1.06 – 14.06 Котельная Музыкальная, 8, 10 (Кв.Болотникова) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Болотникова, 9, 11/1; Лазарева, 3, 5а; Ново-Светлая, 16, 16а, 18, 20;

детсады: №281 (Серпуховская, 24), №288 (Болотникова, 7а), №334 (Болотникова, 17);

школы: школа №137 (Окольная, 9);

объекты здравоохранения: поликлиника №17 (Лазарева, 7), клиническая больница №2 (Музыкальная, 13).

15.06 – 28.06 Котельная Цеткин, 8/27 и тепловые сети на бойлеры ЦГВС котельной Урицкого (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Адмиралтейская, 1, 5, 13/30, 17; Большая, 2, 4, 70, 80; Иовлева, 7; Кызыл Армейская, 4; Мало-Московская, 14а, 26; Серп и Молот, 22/1, 24а, 28; Поселковая, 29; Столярова, 3, 5, 7, 15, 15а; Урицкого, 27, 31/53; Цеткин, 9, 11, 33; Широкая;

детсады: №30 (Мало-Московская, 17а), №226 (Большая, 26), №378 (Поселковая, 29а);

школы: гимназия №15 (Мало-Московская, 12);

объекты здравоохранения: филиал детской поликлиники №4 (Большая, 70), горбольница №2 – поликлиника (Столярова,39);

прочие: СИЗО-2 (Большая, 98), спецприемник (Милицейская, 75).

28.06 – 10.07 Котельная Беломорская, 106 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Беломорская, 106а; Дубинина, 7; Кутузова, 8, 10, 10а;

детсады: №348 (Дубинина, 2);

школы: гимназия №14 (Беломорская, 104).

29.06 – 12.07 Котельная Музыкальная 8, 10 (Кв. Телевышка) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Горьковское шоссе, 15; Маршрутная, 16; Можайского, 11, 15 корп.1, корп.2 (общежитие порохового завода), 17, 17 корп.1, 19а; Окольная, 1, 3;

детсады: №223 (Горьковское шоссе, 23а), №252 (Пархоменко, 20), №351 (Пархоменко, 2);

объекты здравоохранения: кожвендиспансер (Маршрутная, 7), травмпункт поликлиники №17 (Можайского, 17);

прочие: Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей (Горьковское шоссе, 41а), профилакторий порохового завода (Можайского, 14).

29.06 – 12.07 Котельная Окольная, 10 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

прочие: СШОР (Горьковское шоссе, 26).

6.07 – 19.07 Котельная Водников, 56 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Водников, 56.

20.07 – 2.08 Котельная Железнодорожников, 19 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Бирюзовая, 1а, 7, 8, 9, 15, 15а; Железнодорожников, 15, 17, 19, 19а; Ильича 19/43 корп. 1-3, 21/8, 28, 38а, 40; Красикова, 11, 13, 15; Нижняя, 8, 15; Окраинная, 1; Революционная, 27, 29, 39, 41; Ферганская, 7; Черемховская, 23;

детсады: №62 (Железнодорожников, 29), №88 (Яна Юдина, 1), №417 (Красикова, 9), №125 (Революционная, 47а);

прочие: МФЦ (Ильича,28), спортшкола (Политехническая, 3а), молодежный центр (Революционная, 29), Центр гигиены и эпидемиологии по ж/д транспорту в РТ (Революционная, 39), подростковый клуб (Революционная, 41), административное здание (Революционная, 41а).

20.07 – 2.08 Котельная Озеро Лебяжье (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

объекты здравоохранения: детский противотуберкулезный санаторий (ул.Машиностроителей, 1а).

25.07 – 3.08 Котельная Литвинова, 55 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Литвинова, 55;

детсады: №341 (Литвинова, 51), №366 (Литвинова, 57).

3.08 – 16.08 Котельная Боевая (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Боевая, 145а, 161, 163;

объекты здравоохранения: стационар горбольницы №2 (Боевая, 161).

Приволжский энергорайон

11.05 – 24.05 Котельная Павлюхина, 114 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Павлюхина, 118;

объекты здравоохранения: детская поликлиника №11 (Павлюхина, 118);

прочие: Российский исламский институт (Павлюхина, 114 корп.2).

11.05 – 24.05 Котельная Сыртлановой, 27 (Горки-3) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Гарифьянова, 2, 4, 4а, 8, 10, 25, 38а, 38б, 38в, 42; Зорге, 60, 60а; Мавлютова, 17а, 17б, 17е корп.1-2, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35а, 37, 39, 41, 48; Парина, 2, 4, 4а, 6; проспект Победы, 15 корп.1-3, 17, 19; Сыртлановой, 4, 8, 16, 18, 20, 21;

детсады: №94 (пр.Победы, 19б), №194 (Гарифьянова, 30), №247 (Сыртлановой, 16а), филиал д/сада №247 (Мавлютова, 27а), №383 (Сыртлановой, 21а);

объекты здравоохранения: женская консультация №13 (Мавлютова, 17а), стоматологическая клиника (Мавлютова, 48), детская поликлиника №10 (Сыртлановой, 21);

прочие: профилакторий (Гарифьянова, 12), спортклуб (Зорге, 60), СШОР по плаванию (Зорге, 64), спорткомплекс (Мавлютова, 17в), подростковый клуб (Мавлютова, 21а), фитнес-центр (Парина, 1), гостиница (пр.Победы, 21), Центр гимнастики (Сыртлановой, 6).

11.05 – 24.05 Котельная Якты Юл, 4 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

детсады: №320 (1-я Елабужская, 1);

школы: школа №97 (переулок Якты Юл, 4).

25.05 – 7.06 Котельная Спартаковская, 163 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Спартаковская, 165, 2-я Газовая, 3.

25.05 – 7.06 Котельная Академика Парина, 20а (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Карбышева, 63 корп.1-2; Мавлютова, 40, 46; Парина, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22;

детсады: №31 (Парина, 20а);

прочие: Приволжский районный суд (Мавлютова, 50), Управление ПФР по РТ в Приволжском районе (Парина, 16), ДЮСШ «Приволжанин» (Парина, 10).

25.05 – 7.06 Котельная Карбышева, 62а (Горки-1) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Камая, 5, 8, 8а, 10 корп.1-4, 11, 12, 15, 15а, 17; Карбышева, 29, 33, 35, 47/1; Мавлютова, 8/20, 14, 24;

детсады: №33 (Камая, 12б), №55 (Карбышева, 31);

школы: школа №10 (Братьев Касимовых, 14);

объекты здравоохранения: детская городская поликлиника №11 (Карбышева, 47/1);

прочие: медколледж (Мавлютова, 34).

25.05 – 7.06 Котельная Карбышева, 62б (Горки-1а) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Карбышева, 58, 58а, 60, 60а, 62; Братьев Касимовых, 6, 6а;

школы: школа №40 (Касимовых, 12);

объекты здравоохранения: поликлиника №18 (Карбышева, 12), МКДЦ (Карбышева, 12а), горбольница №18 (Мавлютова, 2);

прочие: деловой центр, гостиница (Карбышева, 12а), автотранспортный техникум (Карбышева, 64), футбольный манеж (Мавлютова, 4).

15.06 – 28.06 Котельная Оренбургский тракт РКБ-2 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Оренбургский тракт, 138, 138б, 138в.

15.06 – 28.06 Котельная Оренбургский тракт, 130а (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Булатова, 5; Ураманче, 6, 8, 10;

детсады: №5 (Булатова, 7), д/сад – филиал школы №35 (Булатова, 3);

объекты здравоохранения: больница (Оренбургский тракт, 132);

прочие: Центр волейбола (Булатова, 1), учебный центр (Оренбургский тракт, 130), прачечная (Оренбургский тракт, 130а), административное здание (Оренбургский тракт, 132).

15.06 – 28.06 Котельная Оренбургский тракт, 138 РКБ-1 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Ахунова, 2, 6, 10, 14, 16, 16а, 18, 20, 22; Гареева, 2, 4; Оренбургский тракт, 140г, 142 (общежитие КГМУ); Урманче, 1, 5, 7, 9, 11б корп.1-4;

детсады: частный д/сад «Солнечный» (Урманче, 1а), №4 (Ахунова, 16а/2, Урманче 11а), филиал д/сада №5 (Урманче, 9а), №73 (Ахунова, 10в);

школы: лицей №35 (Ахунова, 10а);

объекты здравоохранения: административное здание РКБ (Оренбургский тракт, 138), центр детской онкологии и хирургии (Оренбургский тракт, 140);

прочие: автовокзал (Оренбургский проезд, 207).

15.06 – 28.06 Котельная Весенняя, 8 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

детсады: №139 (Давликеевская, 18а);

объекты здравоохранения: поликлиника №3 (Рыбацкая, 2).

29.06 – 13.07 Котельная Рихарда Зорге, 38 (Горки-2) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Гарифьянова, 9а; Зорге, 2, 13а (общежитие КНИТУ), 24, 30; Касимовых, 21, 22/7, 28, 36; Мавлютова, 5, 9; Сыртлановой, 1, 5, 7, 9, 11, 30а, 32 корп.1, 34;

детсады: №342 (Братьев Касимовых, 26а), №369 (Мавлютова, 13);

школы: Международная школа (Мавлютова, 3, 5), школа №52 (Гарифьянова, 7), школа №127 (Мавлютова, 15);

прочие: Колледж пищевых технологий (Зорге, 13а), социальная столовая (Сыртлановой, 9а).

6.07 – 19.07 Теплотрасса Военный городок-2 от котельной КЭЧ (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Бутырский переулок, 118, 142/1, 142/6.

6.07 – 19.07 Теплотрасса Военный городок-33 от котельной КЭЧ (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: 1, 2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 8.

6.07 – 19.07 Котельная Матюшинская, 7 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

детсады: д/сад – филиал школы №100 (Лесная, 33а).

6.07 – 19.07 Котельная Ферма-2 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома (с отключением с 6.07 по 12.07): Оренбургский тракт, стр.1-4; Ферма-2, 76, 80, 81;

Ферма-2, 74, 78, 79а, 79б, 82, 83 (общежитие КГСА);

детсады: №47 (Ферма-2, 82а);

прочие: корп.3 и библиотека КГАУ (Гареева, 62), стадион (Гареева, 76), гостиница (Гареева, 78), спорткомплекс (Гареева, 80), КГАУ (Ферма-2, 53, 61), общежитие (Ферма-2, 74а).

6.07 – 19.07 Котельная Шаляпина, 25 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Качалова, 84;

детсады: №160 (Качалова, 95), филиал д/сада №160 (Спартаковская, 121).

6.07 – 19.07 Теплотрасса от гр. раздела «Казнефтепродукт» до ж/д Промышленная, 1/77а, Победиловская, Магистральная (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Южно-Промышленная, 1, 2, 4, 6, 8.

6.07 – 19.07 Котельная Грань по ул.Гареева, 94а ЖК «Соловьиная роща» (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Гареева, 92, 94, 96, 98, 100, 102 корп.1-2;

детсады: №137 (Ферма-2, 98а);

школы: лицей №186 (Гареева, 117).

20.07 – 2.08 Котельная Набережная, 2в (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Набережная, 2в.

3.08 – 16.08 Котельная Даурская, 16б (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Даурская, 16б (общежитие энергетического колледжа); Оренбургский тракт, 2, 4б;

объекты здравоохранения: клиника (Даурская, 12), женская консультация №6 (Даурская, 16а).

Советский энергорайон

18.05 – 31.05 Котельная Кутуя, 2 (правое крыло) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Гастелло, 7; Гвардейская, 16, 16а, 16б; Красной Позиции, 3а;

детсады: №305 (Гвардейская, 30), филиал д/сада №305 (Гвардейская, 16г);

прочие: АО «Транснефть-Прикамье» (Лумумбы, 20).

18.05 – 24.05 Котельная 2-я Ново-Азинская (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

детсады: №50 (пр.Победы, 212б).

18.05 – 31.05 Котельная Кутуя, 39 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Волочаевская, 4, 6, 8; Гастелло, 18, 20; Гвардейская, 35; Кутуя, 35, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50/9; Лумумбы, 28а; Разина, 48; Спортивная, 33; Шуртыгина, 7, 8, 11, 11а, 22, 24, 32;

прочие: военный комиссариат РТ (Аэропортовская, 1), культурно-развлекательный комплекс (Гвардейская, 11а), «Татмелиорация» (Гвардейская, 15), гостиница (Гвардейская, 35), лечебно-диагностический центр (Ершова, 54), Казанский кооперативный институт (Ершова, 58), администрация Советского района (Шуртыгина, 1), административное здание (Шуртыгина, 3), административные здания (Кутуя, 41, Шуртыгина, 15).

18.05 – 31.05 Котельная Губкина, 50 (ЦТП Зур Урам-4) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: 2-я Азинская, 1а, 3, 3а; Губкина, 40а, 52а; Зур Урам, 7, 7а, 8, 10; пр.Победы, 230;

детсады: №336 (Зур Урам, 4а);

объекты здравоохранения: Экспертный отдел СУ СКР РФ по РТ (Зур Урам, 1а, 3а).

18.05 – 31.05 Котельная Отрадная, 50 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Гвардейская, 59, 59а, 61, 63; Даурская, 35а, 37, 39, 44в, 44г; Отрадная, 48;

детсады: филиал д/сада №224 (Даурская, 48б), филиал д/сада №377 (Отрадная, 34);

объекты здравоохранения: женская консультация (Гвардейская, 65), детская поликлиника №6 (Отрадная, 38а);

прочие: детская художественная школа №4 (Гвардейская, 61), ДЮСШ (Отрадная, 42).

18.05 – 24.05 Котельная проспект Победы, 212в (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

школы: школа №180 (пр.Победы, 212в).

2.06 – 15.06 Котельная Кутуя, 2 (левое крыло) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Гвардейская, 32; Красной Позиции, 2а, 6, 6а (общежитие КФУ); Кутуя, 2/17, 2б, 8, 9, 16;

детсады: д/сад при прогимназии №29 (Красной Позиции, 8а), №293 (Кутуя, 2а), филиал д/сада №305 (Гвардейская, 32а);

школы: школа №111 (Кутуя, 4а), прогимназия №29 (Красной Позиции, 11а);

объекты здравоохранения: поликлиническое отделение №2 горбольницы №18 (Кирпичная, 7).

2.06 – 15.06 Котельная Космонавтов, 21а (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Космонавтов, 41, 41а, 49.

2.06 – 15.06 Котельная Ершова, 57 (крыло со стороны Сеченова) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Алексеева, 7а; Галеева, 3 (общежитие техникума ИТ и связи), 4, 6 (общежитие КГМА), 16; Ершова, 49а, 49г, 57б; Сибирский переулок, 1;

детсады: №290 (Новаторов, 4а), №349 (Ершова, 55в), №352 (Галеева, 11а);

объекты здравоохранения: детская больница №8 (Галеева, 11);

прочие: техникум ИТ и связи (Галеева, 3а), «Таттелеком» (Ершова, 55в, 55е, 57), административное здание (Ершова, 61), Академия народного хозяйства (Ершова, 63), Управление Роспотребнадзора по РТ (Сеченова, 13а).

3.06 – 16.06 Котельная Высотная, 30 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: 2-я Даурская, 2, 4, 4 корп.2-3; Даурская, 20, 20а, 22, 22а, 24а, 34б; Латышских Стрелков, 2а, 10а, 12а, 14, Отрадная, 5, 9;

детсады: №280 (2-я Даурская, 19а), №328 (Латышских Стрелков, 4а);

школы: школа №86 (Даурская, 26);

прочие: Институт экологии (Даурская, 28), педагогический колледж (Даурская, 30а), Кооперативный институт (Даурская, 32а), детский центр творчества (Латышских Стрелков, 12),

3.06 – 16.06 Котельная Пионерская, 3а (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Дружбы, 14; Заря, 3а, 5а, 6, 7а, 16, 17; Новаторов, 8б; Сибирский тракт, 13;

детсады: №104 (Дружбы, 3);

школы: школа-интернат №4 (Заря, 11), школа №72 (Дружбы, 1).

15.06 – 28.06 Котельная Ершова, 80 (Квартал-29) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Губкина, 2; Ершова, 78, 80; Космонавтов, 1-9;

детсады: №199 (Губкина, 14а), №235 (Губкина, 2а), №253 (Ершова, 78а);

школы: лицей №121 (Космонавтов, 19).

22.06 – 5.07 Котельная Гвардейская, 33 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Толбухина, 3, 5, 15, 15 корп.2, 19;

детсады: №100 (Кирпичная, 2а), №259 (Гвардейская, 46а), №293 (Авиахима, 5);

школы: школа №93 (Красной Позиции, 37а).

22.06 – 28.06 Котельная Зирекле, 1 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Гайнутдинова, 22, 26.

22.06 – 5.07 Котельная Космонавтов, 12 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Камалеева, 1; Космонавтов, 6а, 10, 38, 39б, 40, 42, 42а, 42б, 44, 51, 53, 55; Лумумбы, 49, 50, 56, 57, 58, 62, 62а, 64;

прочие: отдел полиции (Лумумбы, 52).

22.06 – 5.07 Котельная Олонецкого, 5 и Журналистов, 28 (крыло со стороны Журналистов) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Губкина, 31, 31а, 37, 37а, 39/1; Журналистов, 2, 6, 14, 30; Зур Урам, 42; Каспийская, 33;

детсады: №327 (Олонецкая, 75);

объекты здравоохранения: кожвендиспансер (Губкина, 39/1).

22.06 – 5.07 Котельная Зорге, 1 (крыло Гвардейская) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Аметьевская магистраль, 16 корп.1-2, 18 корп.1-2; Гвардейская, 56, 58; Карбышева, 2, 6; Отрадная, 15;

детсады: №224 (Даурская, 15), №377 (Отрадная, 24а).

30.06 – 13.07 Котельная Губкина, 108 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Губкина, 12 (общежитие), 18б, 18в, 30а, 30б, 30в, 30г; Космонавтов, 11а, 11б, 29б, 29в, 43;

школы: школа-интернат №6 (Космонавтов, 29/39).

8.07 – 21.07 Котельная Зорге, 1 (крыло Карбышева) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Карбышева, 17, 36/2, 50; Курчатова, 2;

детсады: №316 (Карбышева, 44), №330 (Карбышева, 15а), филиал д/сада №330 (Зорге, 1б);

школы: филиал гимназии №8 (Зорге, 1а);

объекты здравоохранения: детский стационар горбольницы №18 (Зорге, 2а);

прочие: центр дошкольного образования (Зорге, 25а).

21.07 – 3.08 Котельная Кутуя, 68 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Кутуя, 54, 68/1, 68/2, 88, 104; Седова, 1, 5, 7;

детсады: д/сад при лицее – инженерном центре (Кутуя, 86);

школы: лицей – инженерный центр (Кутуя, 84).

21.07 – 3.08 Котельная Зур Урам, 1д (МЧС) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Зур Урам, 1 корп.1-2, 1и.

27.07 – 9.08 Котельная Курчатова, 5 (Танкодром-2) (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Латышских Стрелков, 23 (общежитие), 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 39, 41;

детсады: №46 (Курчатова, 5а), №332 (Курчатова, 10а), филиал д/сада №332 (Курчатова, 14а), №333 (Комарова, 22);

школы: гимназия №8 (Латышских Стрелков, 15), школа №90 (Комарова, 12);

прочие: отдел полиции (Курчатова, 7а), молодежно-подростковый центр (Латышских стрелков, 25).

26.07 – 8.08 Тепловые сети от котельной Октябрьский городок, 25 (гидроиспытания, текущий ремонт). В период работы отключаются:

жилые дома: Ершова, 1/150; Искра, 1/151; Космонавтов, 6в; Октябрьский городок, 1/149, 1/162;

прочие: медсанчасть предприятия (Лумумбы, 45).

Работы по опрессовке и текущему ремонту проводятся также на сетях АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). График будет известен позднее.