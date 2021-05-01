В Татарстане зафиксирован рост заболевания коронавирусом

За последнюю неделю апреля количество выявленных случаев короанвируса возросло с 239 до 252. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 1 мая, на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в регионе зафиксирован незначительный, но все же рост заболевания коронавирусом.

- Никакого расслабления в части соблюдения санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции не должно быть. Мы пока не видим снижения заболеваемости. Должны быть приняты все необходимые меры, - поручил Рустам Минниханов.

Так, за последнюю неделю апреля количество выявленных случаев короанвируса возросло с 239 до 252. Растет и число заразившихся среди лиц старше 60 лет. Если в январе 2021 года их количество от общего числа заболевших составляло 41%, то в апреле – это уже 46%. То есть в Татарстане практически каждый второй инфицированный находится в возрасте старше 60 лет.

Нет, они, конечно, прививаются от коронавируса, но их доля среди вакцинированных всего 12%. Вызывает беспокойство и то, что таковых мало и среди сотрудников сферы образования – на данный момент привито всего 6,3% от профессиональной группы.

Всего же в Татарстане от коронавируса вакцинировались 255 274 человека. Израсходовано 86% от всех поступивших в республику доз препаратов. В день прививается около 6 000 человек в день. Здесь республике еще нужно выйти на показатель 10 000 человек. Рустам Минниханов заявил, что на это необходимо обратить самое пристальное внимание.