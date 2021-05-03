"С каких пор спорт стал пошлостью?": Девушки поприседали на фоне главной мечети Казани и нарвались на скандал

Приседания девушек вызвали споры в интернете. Фото: скриншот с видео.

1 и 2 мая центр Казани стал местом проведения "Казанского марафона". В соревнованиях участвовали более 14 тысяч спортсменов и любителей со всего мира. Участники состязаний пробегали через главные достопримечательности. Кто-то не отказывал себе в съемках фото или видео. Одна из съемок стала причиной горячих споров в соцсетях.

В интернете появилась запись, как девушки приседают на фоне главной достопримечательности Казани - местного Кремля. Выбор места буквально шокировал некоторых пользователей интернета. Дело в том, что на видео отчетливо видно, что девушки записывали видео на фоне главной мечети Казани - Кул-Шариф.

"Все больше молодые показывают отсутствие интеллекта"

"Отсутствие стыда, показатель отсутствия воспитания и ума! Безмозглые"

"А в спортзале так приседать не судьба? Или в Казани нет фитнес-клубов?"

"Зачем люди делают такие пошлости именно на фоне Кул-Шарифа? Неужели мозгов не хватает понять, что это религиозное место, хоть и считается достопримечательностью Казани. Найдите другое место для своих глупых поступков"

"Другого места конечно не нашлось. Что за манера устраивать пошлые танцы на фоне мечети или церкви? Провокаторши!".

Впрочем, были люди, которые заняли совершенно другую позицию. По их мнению, на видео нет ничего пошлого, девушки просто тренировались, тем более, что территория рядом с казанским Кремлем и Кул-Шарифом на тот период стала стадионом. В комментариях казанцы отметили, что девушки не позируют голыми, а демонстрируют свои спортивные достижения.

"Они на территории стадиона, а не в мечети. И с каких пор спорт стал пошлостью?"

"Хитрый фотограф, зная о скандальности фона, выбрал нужный ракурс, а так-то они на стадионе стоят и приседают, сними он их спереди вообще бы обсуждения не было"

"Спортсменки продемонстрировали свои результаты в прокачке ягодичных мышц. Это как показать свою бицуху или пресс".

"Да нормально так приседают. Они ж в одежде, при чем одежде для тренировок, в чем проблема-то".

Отметим, что это далеко не первый случай, когда татарстанцев не устраивают танцы около религиозных объектов. Достаточно вспомнить историю с клипом татарской певицы Резеды Ганиуллиной на песню "Жаным". Девушка танцевала на фоне мечети в городе Болгар в костюме, предназначенном для танца живота.

Сейджагфар хазрат Лутфуллин, имам-хатыб Закабанной мечети назвал это видео позором татарского народа. Певица же в итоге извинилась за свое поведение.

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