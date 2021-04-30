График работы поликлиник на майские праздники в Казани: как будут работать медучреждения с 1 по 10 мая 2021 года

Пациентам продолжат оказывать необходимую помощь. Фото: Евгения ГУСЕВА

В майские праздники медучреждения Казани изменят график работы. С 1 по 10 мая стационары и родильные дома в Казани будут работать в круглосуточном режиме все дни недели. Госпитализировать пациентов будут по территориальному принципу в зависимости от профиля заболевания.

Поликлиники взрослой сети с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая будут работать по праздничному графику с 09:00 до 17:00, а с 4 по 7 мая – по субботнему графику с 09:00 до 18:00.

Также продолжат работу прививочные кабинеты и передвижные прививочные пункты. Вакцинацию можно будет пройти в часы работы поликлиник. Мобильные пункты в торговых центрах будут открыты ежедневно с 10:00 до 20:00.

4 и 7 мая поликлиники будут работать в усиленном режиме. Помощь будут оказывать терапевтические бригады, врачи-специалисты узкого профиля, сотрудники рентгенологических кабинетов, лабораторий, службы неотложной помощи, травматологических пунктов и отделений с дневным режимом работы.

Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы будут принимать пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания во все праздничные дни по адресам:

травмпункт больницы №7 по адресу: улица Адоратского, 30а.

травмпункт больницы №12 по адресу: улица Лечебная, 7.

травмпункт поликлиники №7 по адресу: улица Фатыха Карима, 14/67.

травмпункт больницы №18 по адресу: улица Мавлютова.

Женские консультации в составе поликлиник и поликлинических отделений больниц будут работать по графику поликлиник, в составе бригад пациентам окажут помощь врач-акушер-гинеколог, акушерка, медицинский регистратор.

Детские поликлиники 1, 2, 9 и 10 мая будут принимать с 09:00 до 15:00 и обслуживать вызовы скорой помощи на дом.

3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая пациентов в детских поликлиниках будут принимать с 09:00 до 17:00 и обслуживать на дому вызовы, переданные службой скорой помощи.

4 и 7 мая детские поликлиники будут работать в усиленном режиме с 09:00 до 17:00, будет вестись прием врачей-педиатров, врачей-специалистов узкого профиля, работать рентгенологические кабинеты и лаборатории.

Детскую травматологическую помощь можно будет получить по адресам:

1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая с 09:00 до 17:00 и 10 мая с 09:00 до 19:00 – в детском травмпункте больницы №1 по улице Декабристов, 125а.

с 1 по 10 мая круглосуточно – в детском травмпункте ДРКБ по адресу: улица Бигичева, 20

Работа взрослых и детских стоматологических поликлиник 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая будет организована по праздничному графику с 09:00 до 15:00; 4, 5, 6 и 7 мая – по субботнему графику с 8:00 до 14:00.

Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям будут оказывать с 21:00 до 6:00 во все дни праздников по адресу: улица Чернышевского,10/6