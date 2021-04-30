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Общество30 апреля 2021 18:50

В Казани можно оплатить баллами заказы через Яндекс.Еду

Их начисляют пользователям с подпиской Яндекс Плюс
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Теперь владельцы подписки Яндекс Плюс из Казани получают баллы за каждый заказ через сервис Яндекс.Еда. Казань стала одним из первых городов, где Яндекс.Еда добавила эту функцию после столицы. Тестирование программы в Москве показало, что пользователи с подпиской Плюс заказывают в ресторанах и магазинах на 30% чаще. Это поможет местным ресторанам и магазинам расширить аудиторию и увеличить количество заказов.

По данным компании, в Казани около трети заказов в Яндекс.Еде делают владельцы подписки Плюс. На первом этапе Яндекс будет финансировать программу за свой счет, то есть для ресторанов и магазинов она будет бесплатной.

Пользователям с подпиской Плюс за каждый заказ будут начислять до 5% баллами кешбэка: один балл равен одному рублю. Ими можно возместить почти всю сумму будущих заказов: заплатить нужно только за доставку и по одному рублю за каждую позицию в корзине. Потратить баллы можно также в других сервисах Яндекса — такси, каршеринг, продукты из Лавки.

За последний год количество владельцев подписки Яндекс Плюс выросло на 141%, до 9 млн человек. Все подписчики накопили уже более одного миллиарда баллов.

БИЗНЕС-ПРЕСС