В Казани можно оплатить баллами заказы через Яндекс.Еду

Теперь владельцы подписки Яндекс Плюс из Казани получают баллы за каждый заказ через сервис Яндекс.Еда. Казань стала одним из первых городов, где Яндекс.Еда добавила эту функцию после столицы. Тестирование программы в Москве показало, что пользователи с подпиской Плюс заказывают в ресторанах и магазинах на 30% чаще. Это поможет местным ресторанам и магазинам расширить аудиторию и увеличить количество заказов.

По данным компании, в Казани около трети заказов в Яндекс.Еде делают владельцы подписки Плюс. На первом этапе Яндекс будет финансировать программу за свой счет, то есть для ресторанов и магазинов она будет бесплатной.

Пользователям с подпиской Плюс за каждый заказ будут начислять до 5% баллами кешбэка: один балл равен одному рублю. Ими можно возместить почти всю сумму будущих заказов: заплатить нужно только за доставку и по одному рублю за каждую позицию в корзине. Потратить баллы можно также в других сервисах Яндекса — такси, каршеринг, продукты из Лавки.

За последний год количество владельцев подписки Яндекс Плюс выросло на 141%, до 9 млн человек. Все подписчики накопили уже более одного миллиарда баллов.