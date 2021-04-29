Отопительный сезон в Казани завершат 30 апреля

Напомним, отопительный период в Казани стартовал 21 сентября 2020 года.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Исполкоме Казани подписали постановление о том, что отопительный сезон в городе завершается уже в эту пятницу, 30 апреля.
Несмотря на это, руководству социальных объектов все же вменили обеспечить готовность систем отопления на случай резкого похолодания.
Напомним, отопительный период в Казани стартовал 21 сентября 2020 года. Завершить в апреле его не смогли из-за холодной погоды. Для этого нужно было, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура была +8 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В начале мая в Татарстане потеплеет до +24
Правда, вместе с этим в республику придут сильный ветер и грозы (подробности)