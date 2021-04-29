Отопительный сезон в Казани завершат 30 апреля

Напомним, отопительный период в Казани стартовал 21 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Исполкоме Казани подписали постановление о том, что отопительный сезон в городе завершается уже в эту пятницу, 30 апреля.

Несмотря на это, руководству социальных объектов все же вменили обеспечить готовность систем отопления на случай резкого похолодания.

Напомним, отопительный период в Казани стартовал 21 сентября 2020 года. Завершить в апреле его не смогли из-за холодной погоды. Для этого нужно было, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура была +8 градусов.

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