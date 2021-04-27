Феерия звуков: В Казани в рамках Московского Пасхального фестиваля выступил симфонический оркестр Мариинского театра

Фото: Пресс-служба ГБКЗ им. Сайдашева

На сцене Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева большое событие – сразу два выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением главного дирижера и художественного руководителя Валерия Гергиева в рамках Московского Пасхального фестиваля.

Концерты ежегодно собирают сотни тысяч слушателей и объединяют ценителей музыкального искусства по всей России. За 19 лет, что проводится фестиваль, в нем приняли участие несколько тысяч талантливых артистов – это признанные исполнители, победители музыкальных премий и лауреаты Международного конкурса имени Чайковского. По сложившейся традиции итогом Пасхального фестиваля станет выступление Симфонического оркестра на Поклонной горе в Москве 9 мая.

В столице Татарстана музыканты отыграли программу два раза. На первом, дневном, концерте для казанских слушателей оркестрисполнил Восьмую симфонию Антона Брункера, на втором – прозвучали Концерт для фортепиано №2 соль минор и Пятая симфония Сергея Прокофьева. На бис собравшиеся услышали «Рондо» Филиппа Эммануэля Баха, «Маски» из балета «Ромео и Джульетта», увертюру к опере «Летучая мышь» Иоганна Штрауса и «Сарказм» №1 Прокофьева.

Каждое прозвучавшее произведение поражало величием и торжественностью, сочетая в себе различные чувства и музыкальные образы. Звуки заставляли публику задуматься, разобраться в себе и прочувствовать истории, которые передает музыка.

Приятным сюрпризом для казанского слушателя стал приезд и выступление пианиста, гения современной классической музыки Даниила Трифонова. В свои 30 лет он уже является признанным пианистом в России и за границей, победителем престижных музыкальных конкурсов и фестивалей – слушатели любят и уважают его мастерство.

В Казани музыканта встретили с трепетом и любовью. Исполненная Даниилом партия Второго фортепианного концерта Сергея Прокофьева поразила собравшихся глубиной и ясностью звуков, поэтому зал громко и долго аплодировал, благодаря исполнителя за подаренные чувства.

После концерта Даниил Трифонов поделился своими эмоциями и рассказал, что в Казань приехал впервые и даже нашел время перед концертом прогуляться по улицам города – сходил в Кремль, посмотрел архитектуру и пообещал вернуться в столицу Татарстана еще раз.

– Был рад увидеть в Казани замечательную публику. Во время концерта понравилось все от рояля до акустики в зале. Для меня в целом Пасхальный фестиваль – это прекрасное событие, которое объединяет всю страну и любителей музыки не только в России, но и за рубежом, – отметил пианист.

Следующие концерты Симфонического оркестра Мариинского театра в рамках XXМосковского Пасхального фестиваля пройдут в Омске, Новосибирске, Красноярске, Томске и других городах России.