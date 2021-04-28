В реабилитационном центре фонда «Ярдэм» глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов организовал ифтар

Фото: БФ «Ярдэм»

В реабилитационном центре Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов организовал ифтар. В мероприятии приняли участие представители всех местных мечетей.

Фото: БФ «Ярдэм»

Сергей Миронов вручил благодарственные письма имамам мечетей мухтасибата Кировского и Московского районов, а также волонтерам и руководству фонда «Ярдэм» в лице Илдара Баязитова, Ильгама Исмагилова и Малики Гельмутдиновой за активную работу в деле помощи нуждающимся.

Фото: БФ «Ярдэм»

Фото: БФ «Ярдэм»

Фото: БФ «Ярдэм»

Фонд «Ярдэм» стал инициатором проведения дистанционных благотворительных ифтаров, за которые благодарны многие жителями Казани. Сотрудники мечетей мухтасибата, волонтёры в этот месяц развозят более 1300 ланч-боксов с едой нуждающимся - одиноким пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, ветеранам ВОВ, иностранным студентам.

На собрании мухтасибата, которое проходило во время ифтара, поблагодарили за внимание и главу администрации. Сергей Миронов был награжден медалью Мухтасибата Кировского и Московского районов г. Казани ЦРО ДУМ РТ «За вклад в дело духовно - нравственного возрождения ислама».

Фото: БФ «Ярдэм»

СПРАВКА

Мухтасибат Кировского и Московского районов под руководством Илдар хазрата Баязитова является структурным подразделением духовного управления мусульман Татарстана. Мухтасибат объединяет 13 мечетей. Мухтасибат базируется в мечети «Ярдэм», где проходят ежеквартальные встречи, совещания имам-хатыйбов мечетей Кировского и Московского районов Казани.

Мухтасибат Кировского и Московского районов и решает многосторонние вопросы мусульман Кировского и Московского районов духовного, социального, культурного характера. Мухтасибат ведет активную работу с детьми, подростками и молодежью, уделяет пристальное внимание инвалидам, пенсионерам, а также малоимущим и многодетным семьям, внося заметную лепту в процветании и развитие Кировского и Московского районов.