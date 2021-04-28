Если нужен праздник за городом, то это «Белая дача»!

Побывав здесь однажды, хочется возвращаться вновь, окунаясь в прозрачную тишину и уединение после шумной городской суеты.

Симпатичные белые двухэтажные домики огорожены не менее симпатичным заборчиком, во дворе есть место для парковки машин, летняя веранда для обеда и отдыха на свежем воздухе; кругом зелено и уютно. Каждая семья или группа отдыхающих может заказать для себя персональный домик.

С первого шага на пороге дома ощущается приближение праздника и волшебство чудесного отдыха. На первом этаже каждого домика есть обеденный стол, холодильник, микроволновая печь, электрический чайник, посуда на шесть персон, а также телевизор и музыкальный центр.

Трапезу можно заказать здесь же, а можно привезти с собой; в каждом дворике стоит мангал для приготовления шашлыка. В зависимости от цели визита можно и нужно хорошо продумать свое время нахождения здесь, чтобы провести его с максимальной пользой и удовольствием.

А развернуться действительно есть где! Для любителей активного отдыха имеются бассейн, бильярдная, теннисный корт. Можно поиграть в футбол, покататься на велосипеде. Есть и комната отдыха.

«Белая дача» - замечательное место для празднования свадьбы, юбилея, дня рождения, романтического вечера в день годовщины свадьбы. Для этого здесь имеются все условия: VIP-домик с прекрасным банкетным залом, с сауной и пятью спальнями, великолепный дизайн помещений, сервис высокого уровня.

«Белая дача» ждет вас! Здесь наилучшим образом можно устроить и корпоративный, и семейный отдых на любое удобное для вас по продолжительности время.

Мы всегда будем рады встрече с вами!

Республика Татарстан, г. Елабуга, переулок Садовый, 2б

Тел. (85557) 3-30-06, 8-917-906-08-24

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