«Тебя, бесценный наш Тукай, чтит мир и чтит народ родной!»: В Татарстане отметили 135-летие Габдуллы Тукая

Большинство россиян на вопрос, кого они считают самым известным поэтом, не задумываясь назовут Александра Пушкина. А у татар есть свой кумир поэзии - Габдулла Тукай. Для каждого он идеал порядочности, творческой мысли и, что особенно важно, проводник родного языка, основоположник татарского литературного слова. Так совпало, что 26 апреля в Татарстане праздновалось сразу два крупных события - 135-летие со дня рождения Габдуллы Тукая и День родного языка.

- Для татар всего мира живая, образная поэзия Тукая всегда была и остается незыблемым нравственным ориентиром, эталоном чистоты и выразительности родного языка, одним из фундаментальных начал, на которых основывается наша национальная идентичность. Как замечательно сказал известный татарский поэт Ильдар Юзеев: «Народу ясно светишь ты в искусстве Солнцем и Луной, / Тебя, бесценный наш Тукай, чтит мир и чтит народ родной!» Короткая, но полная одухотворяющего творческого огня жизнь поэта пронеслась по широкому небосводу истории татарского народа, великой России и огромного тюркского мира яркой, стремительной кометой, осветив собой всю нашу многовековую национальную культуру. В Тукае гармонично уживались и ранимый лирик, и бескомпромиссный публицист, и вдумчивый философ, и тонкий сатирик, и непререкаемый борец за свободу и счастье своего народа. Недаром и по сей день его гениальная поэзия дает ответы на многие актуальные вопросы современности, - поздравил с праздниками жителей республики президент Татарстана Рустам Минниханов.

Габдулле Тукаю было отмерено прожить на Земле чуть больше четверти века. Он умер, не дожив 11 дней до своего 27-летия. Казалось бы, что можно сделать за столь короткий промежуток времени? Но Габдулла Тукай за недолгую жизнь успел многое. В его судьбе были и тяжелые моменты, и минуты радости и счастья.

Родился великий татарский поэт 26 апреля 1886 года в деревне Кошлауч Менгерской волости, Казанского уезда, стоящей на горке, по обеим сторонам глубокой лощины, пробитой в течение столетий ныне совсем обмелевшим ручьем.

«Стоит моя деревня на горке некрутой.

Родник с водой студеной от нас подать рукой.

Мне все вокруг отрадно, мне вкус воды знаком.

Люблю душой и телом я всё в краю моем».

Именно так описывает поэт свою родную деревню спустя годы в стихотворении «Родная деревня» (1909).

Габдулла рано потерял родителей. Его отец умер, когда ему было всего 6 месяцев, а в три года будущий великий поэт потерял и мать. После этого начался трудный период в его жизни. Он начал скитаться из дома в дом, но нигде не мог прижиться.

Переломный момент наступил в 1892 году. Габдуллу забирает к себе на воспитание Сагди Салихов в деревню Кырлай. В семье маленького Тукая встретили очень приветливо, он стал им как родной сын.

Именно в Кырлае будущий поэт знакомится с устным народным творчеством, впитывает татарские народные песни, сказки, легенды, на основе которых он позже напишет свои бессмертные сказки-поэмы «Шурале» и «Водяная».

Заказанье, в особенности Кырлай, - благодатная почва, где в маленьком Габдулле зародился великий поэт. Навсегда сохранился в его благодарной памяти Сагди абзый в белом переднике, холщовых рукавицах и круглой татарской шапке как образец трудолюбия, прилежности и мягкости в обхождении. А окрестности Кырлая с дремучими лесами, прудами, родниками, да и сама деревня с ее песнями, обычаями и образом жизни дали ему такое обилие духовной пищи, которой поэту хватило на всю творческую жизнь.

«Я постиг, что всё священно: и овин твой, и ручей,

И гумно твое, и степи, и дороги средь полей,

И весна твоя, и осень, лето знойное, зима,

Белые чулки, да лапти, да онучи, да сума.

И собаки, и бараны - вся родная сторона.

Любо мне и то, что плохо, даже то, чем ты бедна», -

пишет Тукай в стихотворении «Родной земле» (1907).

Вполне естественно, что именно деревня Кырлай стала мемориальным центром по увековечиванию памяти Тукая. Ведь в своем автобиографическом очерке «Что я помню о себе» поэт писал: «Именно в Кырлае у меня впервые открылись глаза на окружающий мир и я стал помнить себя».

Сейчас Литературно-мемориальный комплекс Габдуллы Тукая является главной достопримечательностью Арского района и одной из визитных карточек всего Татарстана. Ежегодно в деревню Новый Кырлай приезжают туристы как из других регионов России, так и иностранные гости.

В состав музейного комплекса входит не только само здание музея, где можно посетить экспозиции, узнать подробности жизни Габдуллы Тукая и увидеть, например, одежду или вещи, которые использовали жители деревни более ста лет назад. Помимо этого, посетителям предлагается осмотреть дома, где прошла жизнь молодого поэта. Сотрудники музея постарались воссоздать атмосферу конца XIX века. Действительно, посещая эти места, будто садишься в машину времени и переносишься на сто лет назад: деревянные дома, колодцы, постройки. На фоне разрастающихся городов это выглядит словно местом из другого измерения.

- Быть руководителем музейного комплекса для меня большая гордость и огромная ответственность. Из года в год мы стараемся сохранить культурное наследие Габдуллы Тукая, чтобы подрастающее поколение не забывало культурные истоки своего народа и воспитывалось в лучших традициях. Ведь татарский язык тесно связан с Тукаем, невозможно представить нашу культуру без его творчества. Хотелось бы поблагодарить руководство Республики Татарстан и района за неоценимый вклад в сохранение наследия великого нашего поэта Габдуллы Тукая. Музейный комплекс воссоздает и хранит удивительную атмосферу жизни и творчества поэта, где реальное переплетается со сказочным. Мы знаем Габдуллу Тукая как поэта разностороннего дарования. И, прежде всего, он тонкий лирик, а пафос его творчества - это радость большой земной любви, восхищенное приятие мира и утверждение свободы и равенства всех людей, - рассказал директор музейного комплекса Дамир Абдуллин.

Именно Новый Кырлай стал центром празднования 135-й годовщины со дня рождения Габдуллы Тукая. В торжественных мероприятиях принял участие и президент Татарстана Рустам Минниханов.

- С помощью высокого художественного слова Тукай сумел донести до нас вечные духовные истины, объединяющие представителей различных национальностей и вероисповеданий, открыл для России и всего мира неисчерпаемые богатства татарского языка, тайны наших древних преданий, уникальную красоту обычаев и обрядов. Особое значение празднование его дня рождения, отмечаемого в Татарстане как День родного языка, приобретает в Год родных языков и народного единства, призванный в еще большей мере сплотить всех нас на принципах любви к «святому языку отца и матери», взаимоуважения и сопричастности к выдающимся историческим свершениям. Беречь и приумножать родной язык, создавать необходимые условия для его изучения и популяризации, сеять с помощью живого слова «разумное, доброе, вечное» - приоритетная задача каждого из нас, творческой интеллигенции, общества и государства. В Татарстане многое делается в этом отношении, и мы намерены и впредь следовать проторенной Тукаем и нашими выдающимися просветителями дорогой к миру и процветанию, - обратился к татарстанцам Минниханов.

После возложения цветов к памятнику Тукаю президент Татарстана осмотрел экспозиции музея, а следом встретился с деятелями культуры и искусства Татарстана.

Общение прошло продуктивно. Кроме обсуждения вклада Тукая в развитие татарской литературы и родного языка участники встречи озвучили Рустаму Минниханову ряд предложений. В частности, главе республики предложили создать в Казани Центр художественного перевода, Аллею деятелей культуры республики и памятника в честь стихотворения Габдуллы Тукая «И туган тел».

- Мы всегда стараемся поддерживать проекты, направленные на сохранение нашего родного языка, культуры и традиций. Конечно, работы в данном направлении очень много. Сегодняшняя встреча - это хорошая возможность обменяться мнениями по волнующим вопросам, - подытожил Рустам Минниханов.

ЯРКИЕ ФАКТЫ БИОГРАФИИ ТУКАЯ

Прожив более двух лет в Кырлае, он переехал в Уральск, где жил у своей тети. Именно там прошло становление Тукая как поэта. Здесь он наблюдал за татарской жизнью, видел жизнь народа, его бедность, невежество и необразованность. Все это привело к тому, что поэт принял революцию 1905 года без сомнения.

Именно здесь он начал писать стихотворения, которые принесли ему первую известность, печатался в газетах, журналах. На свой первый гонорар поэт купил фаянсовую шкатулку в форме пенька, на ней изображены цветы и ягоды. Вероятно, эти рисунки напоминали ему о жизни в Кырлае. Шкатулку Габдулла Тукай подарил сводной сестре Газизе Забировой, с которой они были очень дружны.

В 1907 году Тукай переезжает в Казань. Он едет в город с огромными надеждами. Однако он видит две Казани: одна из них - город богатых, вторая - город бедного рабочего народа. Поэт беспокоится, видя жалкую жизнь трудящихся города.

В дни реакции Тукай видит, насколько его идеалы находятся в суровом противоречии с сумеречной реальностью, но поэт не преклоняется перед темными силами, выходит на путь завоевания свободы народу. Стихотворение «Не уйдем!» (1907) стало выразительным отражением именно этих желаний.

«Нам предлагают подлецы,

Мы слышим черный их совет:

«К султану вы должны уйти,

А здесь для вас свободы нет».

Здесь родились мы, здесь росли,

И здесь мы встретим смертный час,

Вот с этой русскою землей

Сама судьба связала нас».

Поэт ясно высказал то, что родиной татарского народа является Россия, его судьба связана с Россией.

Несмотря на популярность и всенародное признание, Тукай не стремился к материальным ценностям, за всю жизнь у него не было собственного жилья, он ютился в недорогих номерах доходных домов и гостиниц.

Поэт жил в комнате № 40 гостиницы «Булгар», располагавшейся на пересечении улиц Московская и Татарстан. В этом же здании в то время находилось издательство газеты «Эль-Ислах», в которой печатался поэт. Обстановка в комнате, в которой жил Тукай, была скромной. В номере было всего одно окно с видом на озеро Кабан, из мебели - одноместная металлическая кровать и стол, а также корзина с личными вещами, с которой поэт переехал в Казань. В своих письмах друзьям Тукай писал, что комната, в которой он жил, была маленькой, холодной и сырой.

Летом Габдулла Тукай любил вместе с друзьями и коллегами из газеты «Эль-Ислах» уезжать на дачу друзей неподалеку от казанского ботанического сада. В теплые месяцы загородный дом превращался в издательство, где молодые люди писали статьи, работали над книгами.

Последние месяцы жизни Тукай провел в Клячкинской больнице, располагавшейся на перекрестке улиц Кави Наджми и Николая Островского. Палата больного туберкулезом поэта была на первом этаже. О болезни Габдулла Тукай узнал в 1912 году, диагноз поставил известный профессор Александр Поль. Поэт на тот момент дышал только четвертью легких, и врач сказал, что ему осталось жить месяц, но Тукай прожил еще год.

От коварной болезни поэт лечился кумысом в Троицке, но всё было безуспешно - болезнь прогрессировала. Последние месяцы жизни в Клячкинской больнице Тукай не переставал работать, хотел издать сборник стихотворений. «Я сделал ревизию своего творчества и отобрал только те произведения, которые хочу оставить для своего народа», - говорится в его воспоминаниях.

С каждым днем состояние поэта ухудшалось. Накануне смерти он озвучил свое завещание - попросил на пятьсот рублей, которые остались должны ему издатели, выплатить стипендию для обучения татарского ребенка-сироты.

Вечером 15 апреля 1913 года поэта не стало.

Весть о смерти Тукая разнеслась по всей стране, в газетах и журналах печатали заметки и статьи о поэте. Его смерть стала настоящей национальной трагедией.

Проститься с Тукаем пришли десятки тысяч человек - от шакирдов до чиновников, ведь поэта любили все. В этот день приостановилась учеба в школах, медресе, заводы и фабрики работали частично.

Пройдут столетия, а Тукай будет жить в наших сердцах вечно, как солнце на небе!