"Это абсолютно нормальная история": Главный врач Казани высказался о заражении коронавирусом после прививки

Привиться от коронавируса советуют и людям с антителами к ковиду. Фото: Анастасия ОСИПОВА

На сегодняшний день в Татарстане нет очередей на вакцинацию от коронавируса. Хотя, по словам специалистов, все пункты готовы принять в разы большее количество людей. Как заверяют медики, иммунитет после перенесенного COVID-19 сохраняется лишь в течение 5 месяцев – после можно записываться на прививку.

- Наличие антител не является противопоказанием к вакцинации и не осложняет состояние. Не нужно тратить свое время и деньги на эти исследования, лучше сделать прививку. Это позволит вернуться нам к обычной жизни и снять ограничения. Вирус будет и останется навсегда с нами, но если не будет восприимчивого населения, он прекратит так интенсивно распространяться среди жителей. Нам необходимо вакцинировать 60% населения, чтобы распространение инфекции стало менее выраженным, – рассказала глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

По словам начальника Управления здравоохранения РТ по Казани Владимира Жаворонкова, на страницах медучреждений в соцсетях ежедневно проходят прямые эфиры со специалистами, которые готовы ответить на вопросы жителей.

- Фактически у нас с вами есть инструмент, который позволяет сберечь свое здоровье, и почему мы не пользуемся этим инструментом, для меня лично, непонятно. Последствия заболевания, которые мы можем предупредить вакцинацией, могут быть фатальными. Это ответственность не только за себя, но и за близких. Какой людям нужен стимул еще? Это возможность спасти жизни, – добавил он.

Как отметил Жаворонков, в Татарстане есть единичные случаи заболевания COVID-19 после первого этапа вакцинации.

- Это абсолютно нормальная история. Важно именно комплексно пройти – в двух предусмотренных этапах, – отметил спикер.