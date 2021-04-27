Как заработать на онлайн-продажах? Основные тренды и стратегии раскрыли на бизнес-завтраке в ТПП Татарстана

Как выйти на площадки маркетплейсов и увеличить продажи? Об этом говорили сегодня на традиционном бизнес-завтраке ТПП РТ. Около сотни предпринимателей собрались в конгресс-зале бизнес-объединения, чтобы узнать основные тренды, стратегии и способы онлайн-продаж. Тема встречи «Е-commerce – новый инструмент продаж». Спикер - основатель школы электронной коммерции iWENGO Юлиана Гордон. Она в рейтинге ведущих экспертов России по электронной коммерции. Имеет опыт работы в крупных интернет-компаниях.

Встречу с предпринимателями открыл первый заместитель председателя ТПП Татарстана Артур Николаев. Он отметил, что тема бизнес-завтрака выбрана с учетом заинтересованности предпринимателей. Как организовать интернет-продажи, это один из часто задаваемых вопросов, сказал Артур Николаев.

Во встрече принял участие Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Айрат Фаррахов. Мероприятие он назвал своеобразной школой для предпринимателей, которая даст основные знания для продвижения товара и увеличения продаж. Айрат Фаррахов также отметил, что обратная связь от предпринимателей может стать источником для совершенствования законодательства.

- Безусловно именно совершенствования нашего законодательства – путь к развитию, к конкуренции и есть много вопросов которые мы хотели бы обозначить. Мы открыты для контактов, - сказал он.

Участник мероприятия Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощник Президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев обратил внимание присутствующих на команду в худи с надписью «Маркетплейс. Легко» и сказал, что это именно так, легко и просто. С помощью нового центра электронной торговли, что открылся в Татарстане выйти на интернет площадки не составит труда, отметил бизнес омбудсмен.

- Несколько месяцев назад в этом зале предприниматели говорили о трудностях выхода на электронные площадки. В частности, на встрече в ТПП РТ бизнесмен из Кукмора рассказал, как не мог это сделать. А когда удалось все наладить, продал онлайн 2,5 тысячи пар валенок на Мальту, - рассказал Фарид Абдулганиев.

По словам бизнес-омбудсмена, он обратился к президенту Татарстана с просьбой разбюрократизировать маркетплейсы. Президент дал соответствующее поручение. И сейчас Татарстан сможет занять лидерские позиции в части электронной торговли. Схема максимально упрощена. В республике есть логистические центры. Основной спикер Юлиана Гордон назвала их революционным сдвигом Татарстана. И отметила, что в республике есть все составляющие для продвижения интернет-торговли. По данным Фарида Абдулганиева, пока Татарстан уступает в электронной коммерции среднероссийским показателям. В 2020 году - 7,2%. Доля интернет-торговли по России в прошлом году достигла 9%, отметил Фарид Абдулганиев.

Усилить информационную работу с предпринимателями предложила Юлиана Гордон. В своем выступлении за 80 минут она дала действующие схемы выхода на ведущие онлайн площадки и рассказала про «Маркетплейс. Легко». В этом центре есть персонал, студия, продакшн. Там можно отснять свою продукцию, получить описание предмета. Причем не просто функционально описание, а с элементами маркетинга, для того чтобы товар можно было легко найти и самое главное, что у покупателя появится желание его купить, отметила спикер.

Советы предпринимателям Татарстана дал и гость из Италии. Президент Итало-Российской торговой палаты, основатель каршеринга «Делимобиль» Винченцо Трани. Сегодня, 27 апреля он находится с визитом в Казани и посетил ТПП. Он встретился с председателем татарстанского бизнес-объединения Шамилем Агеевым и посетил бизнес-завтрак. Винченцо Трани отметил, что тема очень интересная и продвигающая любой бизнес. Электронную торговлю он назвал «основным хлебом своей компании» и посоветовал предпринимателям обязательно воспользоваться возможностями интернет ресурсов.

- Это самый интересный проект, который нужно развивать в компании, товар может быть продан без границ. Интернет торговля стирает любые границы, - отметил Винченцо Трани. И добавил, что Итало-Российская торговая палата плотно взаимодействует с ТПП РФ и ТПП РТ и готова поддержать предпринимателей, если будет необходимость.

Традиционно у предпринимателей была возможность обсудить тему за чашкой кофе, обменяться контактами для дальнейшего взаимодействия в рамках совместных проектов, а также задать интересующие вопросы спикерам и более детально обсудить возможности для развития бизнеса.