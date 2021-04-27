График работы поликлиник на майские праздники в Ульяновске: как будут работать медучреждения с 1 по 10 мая 2021 года

С 1 по 10 мая принимать пациентов будут терапевты, педиатры и врачи общей практики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одним из главных вопросов накануне майских праздников - как будут работать поликлиники и больницы. По поручению врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских с 1 по 10 мая включительно лечебные учреждения региона перейдут на особый график оказания помощи населению.

- В период пандемии коронавирусной инфекции особенно важно непрерывное оказание медицинской помощи жителям. В праздничные дни будет организовано дежурство в ведомстве и во всех госучреждениях здравоохранения. Особое внимание мы уделим работе дежурных служб, приемных отделений и стационаров, травматологических пунктов, неотложной и скорой медицинской помощи, а также работе неотложной стоматологической помощи и поликлиник. В праздники продолжится работа пунктов вакцинации против COVID-19 и наблюдение за пациентами, получающими лечение на дому. С 3 по 8 мая и 10 мая будет проводиться забор мазков для исследования на коронавирусную инфекцию, – сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Анна Минаева.

Прием в поликлиниках будут вести дежурные терапевты, педиатры и врачи общей практики. В случае вызова предусмотрено посещение пациентов на дому. По отдельному графику организован прием специалистов по профилям. С информацией о режиме работы каждого конкретного учреждения можно ознакомиться на информационных стендах и официальных сайтах медучреждений.

Кроме того, будет вестись выписка льготных рецептов и работа аптечных пунктов Ульяновской госаптеки для выдачи льготных лекарственных препаратов.

Координировать оказание медпомощи в праздники будет территориальный центр медицины катастроф.

СПРАВКА КП

По вопросам оказания медицинской помощи в праздничные дни можно обратиться по круглосуточному телефону ведомства 88002007307 или по телефону территориального центра медицины катастроф: 8 (8422) 43-37-74. А также позвонив в министерство здравоохранения Ульяновской области по телефону: 8 (8422) 41-05-01.