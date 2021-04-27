Татарстанцам советуют внимательно смотреть на срок годности продуктов и хранить их правильно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 2 мая 2021 года, православные по всей России будут праздновать Пасху. Если спросить о празднике людей по-старше, то они смогут многое рассказать об истории и обычаях празднования Пасхи. Люди же по-моложе ассоциируют торжество с куличом и окрашенными яйцами.

Действительно, без этих двух ингредиентов представить пасхальный стол просто не возможно. Как же правильно выбрать продукты к празднику так, чтобы было вкусно, да и здоровье не пошатнулось. СОветами поделились специалисты Роспотребнадзора Татарстана.

Так, при покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

Дома хранить яйца следует только в холодильнике, что позволит избежать размножения патогенных микроорганизмов. Срок хранения диетических яиц до 7 суток, столовых яиц от 8 до 28 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней, вареные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов.

Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания для избежания заболевания сальмонеллезом. Сальмонеллез – серьезное инфекционное заболевание, поражающее органы пищеварения. Сальмонеллы способны проникать в яйца, в результате чего увеличивается вероятность инфицирования не только поверхности яиц, но и желтка.

Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.

При покупке творога для приготовления пасхи убедитесь в его качестве. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке особое внимание стоит обратить на упаковку: в первую очередь она должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта. Обратите внимание: на упаковке может стоять не только «Творог», но и «Творожный продукт» или «Сырный продукт». Это - разные по потребительским свойствам продукты.

При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать- особенно для детей, отдайте предпочтение натуральным украшениям- миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури.

- Приобретая продукты питания, стоит обратить внимание на этикетку. Маркировка пищевой продукции должна содержать следующую информацию: наименование и количество пищевой продукции, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, рекомендации и (или) ограничения по использованию, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генетически модифицированных организмов, единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза, - рассказали специалисты Роспотребнадзора РТ.

Кроме того, по словам экспертов, не следует приобретать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли - на стихийных рынках, с рук и автомашин, у частных лиц, которые не могут подтвердить их качество и безопасность.