14-15 мая 2021 года в Казани вокруг озера «Измрудное» пройдут соревнования по велоспорту в дисциплине кросс-кантри «Изумрудная тюбетейка»

14-15 мая АНО «СПОРТ БУДУЩЕГО», велоклуб VelikTime открывает Велосезон 2021. После длительного, из-за пандемии, перерыва состоится 1-й этап Кубка МТБ «Золотая Тюбетейка». Открытые соревнования пройдут в одном из красивейших мест зеленой зоны Казани, район Лебяжьих озер, вокруг озера «Изумрудное», поэтому и этот этап соревнований по велоспорту в дисциплине кросс-кантри ХСО получил свое название «Изумрудная Тюбетейка».

Мероприятие проводится при поддержке Комитета физической культуры и спорта, Комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани. Информационный партнер ВелоСобытия газета «Комсомольская правда».

Уже более 3 лет, ежегодно, кроме 2020 года, велолюбители и профессиональные велоспортсмены из разных городов России приезжают посоревноваться на наших татарстанских просторах. В 2019 году на соревнования, организуемые АНО «СПОРТ БУДУЩЕГО» приезжали ребята из Чувашии, Набережных Челнов, Ульяновска, Самары, Тольятти.

В Первой велогонке сезона будут интересные подъемы и спуски, большая часть трассы пройдет по пескам и грунтам.

Приглашаем принять участие всех желающих велосипедистов в возрасте от 13 +. Предварительная регистрация открыта по ссылке.

Для безопасности участников велогонки, организаторы напоминают, что к старту допускаются велосипедисты только при наличии шлема, медицинской справки допуска к соревнованиям и страховки от несчастных случаев.

Победители будут награждены медалями и грамотами, а также ценными призами от партнеров.

Подробнее о ВелоСобытии в группе мероприятия в ВК https://vk.com/kubok_mtb

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Координатор Эльвира Драгайцева

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