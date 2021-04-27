Блэкаут в Казани 26 апреля 2021 года: как 25 тысяч человек остались без света и воды

Последние дома были подключены вновь к электричеству почти в полночь. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

26 апреля в первом часу дня в Казани 25 тысяч жителей Советского и Приволжского районов разом остались без электричества. Свет пропал именно в тот момент, когда на улице Зорге загорелась подстанция «Советская». Пожарным сразу потушить огонь не удалось. До разрешения энергетиков они боролись с пламенем огнетушителями. И лишь потом для этого было одобрено использование воздушно-механической пены. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

- Причина происшествия уточняется, - сообщили тогда в МЧС Татарстана.

Но именно эти пострадавшие от огня пять метров и доставили массу неудобств для массы людей – в городе произошел блэкаут.

Специалисты до сих пор разбираются в причинах произошедшего возгорания . Фото: МЧС Татарстана

- Как раз нужно было провожать ребенка в школу, а тут все отключилось – свет, вода! Ладно в лифт не успели зайти, а то бы точно застряли. Пришлось спускаться пешком, а этаж у нас немаленький, - поделился с «Комсомолкой» один из жителей проспекта Универсиады.

Площадь пожар составила пять квадратных метров, от огня пострадали кабеля. Фото: МЧС Татарстана

Да, зона блэкаута распространилась в тот день не только на жилмассивы Горки и Азино. Но именно жителям проспекта Универсиады, видимо, повезло больше всех. Не прошло и получаса, как их дома переподключили к резервной линии и в них появился свет.

Хуже дело обстояло с другими домами, всего под отключение их попало 198, и не только. Обесточенными оказались восемь школ, шесть детсадов и одна больница. Последнюю, кстати быстро запитали от резервного источника.

А в образовательных учреждениях руководство начало рассылать родителям сообщения с просьбой забрать детей.

- Уроки в школах были отменены, детей отправили домой. Родителей воспитанников детских садов мы также оповестили о том, что детей нужно забирать пораньше, были организованы дежурные группы, - рассказал начальник управления образования Казани Ирек Ризванов.

Отметим, что во время блэкаута проблемы с водой начали ощущать и те горожане, у которых свет в доме не пропадал. Дело в том, что из-за пожара на подстанции без электричества перестали работать повысительные насосы. Вода пропала в 1 209 частных и многоквартирных домах во 2-м Военном городке, Оренбургском тракте, деревне Универсиады, Азино-2, Горки-1, Горки-2, Танкодроме 12, а также в поселках Большие Клыки, Офицеров, Алтан, Азамат, Салмачи, Вознесенье, Восточный, Привольный, Старые Горки, Матур, Медиков, в районе улиц Павлюхина-Газовая-Спартаковская, Ипподром-Шаляпина-Агрономическая, Солнечный город и Южный Парк.

Пока все снова не включили, а это произошло в 22.00, МУП «Водоканал» развозил по улицам автоцистерны с водой. Но многие все же предпочли выстоять вечером очередь к автоматическим ларькам с покупной питьевой водой.

Все это время шесть аварийных бригад Казанских электрических сетей поочередно переподключали дома к электричеству. Так, к половине двенадцатого ночи без света оставались только три дома на улице Родина. В итоге к полуночи электричество появилось и у них.