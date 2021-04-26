Сегодня торгово-промышленные палаты Татарстана и Кыргызстана подписали соглашение о взаимодействии

Сегодня в Торгово-промышленной палате Татарстана встречали делегацию Кыргызской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской Федерации Гульнарой-Кларой Самат.

В составе делегации Министр энергетики и промышленности Кыргызской Республики Кубанычбек Турдубаев, Старший вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Роман Касымов и другие официальные лица и представители деловых кругов страны, заинтересованные в сотрудничестве с предпринимателями Татарстана, руководители предприятий различных сфер деятельности. Это и торговля продуктами питания, производство цемента, информационные технологии, автоматизация бизнеса, металлопродукция, умные системы безопасности, оптовая торговля сельхозпродукцией и другие.

Открыл двустороннюю встречу председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев. Он поприветствовал всех участников переговоров. И отметил, что у двух регионов всегда было налажено тесное сотрудничество по разным направлениям. Лишь в последнее время, ограничения, связанные с пандемией в том числе, нарушили давнее взаимодействие. По словам Агеева, эта встреча может стать отправной точкой в укреплении сотрудничества, в объединении, в налаживании связей.

- Кроме того, это возможность для предпринимателей, для представителей татарстанского и кыргызского бизнеса наладить взаимодействие. А мы здесь, в системе палат, постараемся помочь каждому из них, кто захочет работать совместно с нами, - сказал Шамиль Агеев.

Приветствуя участников двусторонней встречи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат от имени посольства и членов делегации поблагодарила Торгово-промышленную палату Татарстана за содействие в организации встречи. Она отметила, что Кыргызская Республика придает важное значение поддержанию и укреплению кыргызско-российского стратегического партнерства и в особенности в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

- Укрепление сотрудничества с регионами России, в частности с Татарстаном, мы рассматриваем как эффективный механизм наращивания объемов торгово-экономического оборота между двумя странами. Наша встреча говорит о том, что мы поддерживаем взаимные интересы в продвижении совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, среди которых энергетика, горнорудная промышленность, сельское хозяйство, недропользование, промышленное производство и туризм, - отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации. Госпожа Гульнара-Клара Самат выразила заинтересованность в сотрудничестве с татарстанскими компаниями по разным направлениям.

В целях укрепления и расширения торгово-экономических и научно-технических связей между Кыргызской Республикой и Республикой Татарстан, руководствуясь целью оказания содействия кыргызским и татарстанским организациям и предпринимателям в развитии деловых связей, расширении взаимовыгодного сотрудничества, сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики и Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан. Документ подписали председатель ТПП РТ Шамиль Агеев и старший вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Роман Касымов. Соглашение предусматривает содействие развитию малого и среднего бизнеса регионов, организации деловых миссий, содействие созданию совместных производств, предприятий в целях стимулирования инвестиционного и внешнеторгового сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

После официальной части состоялись деловые переговоры предпринимателей Кыргызстана и Татарстана. На встрече присутствовали представители бизнес-сообщества двух стран, заинтересованные в продвижении продукции, поиске партнеров и контрагентов, импорте и экспорте товаров. Как отметили на сегодняшней встрече результаты этих переговоров, а также реализация достигнутых договоренностей в ближайшее время отразится на показателях взаимной торговли между нашими республиками.