"Рубин" сдулся без Хвичи: Казани рано в Лигу Чемпионов

Теперь, чтобы пробиться в еврокубки "Рубину" надо выигрывать все оставшиеся три матча. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Перед матчем с «Краснодаром» все разговоры вокруг «Рубина» сводились к одному - травме Хвичи Кварацхелии. Да, матч с «Уралом» удалось довести до победы и без него, но все же, не секрет, что казанская команда сильно зависит от своего лидера. До кучи еще в Екатеринбурге удаление схлопотал Денис Макаров, оставив «Рубин» без обоих фланговых нападающих.

45 МИНУТ БЕЗ УДАРОВ, КОГДА ТАКОЕ БЫЛО?

Казалось, что в основе вместо Хвичи и Макарова должны были появиться Костюков и Бакаев. но первый не попал в заявку из-за повреждения, а второй пока не набрал нужную форму, хотя, возможно, у Слуцкого есть и другие претензии к игроку.

- Он получает столько времени, сколько я считаю нужным, что он должен получить, - отметил наставник «Рубина».

В итоге в старте появились Зуев, который у Слуцкого чаще играл защитника, и Шатов, который не играл на фланге еще со времен «Зенита». Оба на новых позициях как-то потерялись. Впрочем, весь «Рубин» в первом тайме был сам не свой. Ноль ударов по воротам за 45 минут - когда такое было?

Казанцы весь тайм были прижаты к своим воротам, краснодарцы атаковали много и разнообразно. На 16 минуте Классон элегантным пасом пяткой вывел к воротам Ионова и тот спокойно переиграл Дюпина. 0:1.

К перерыву счет мог быть и разгромным. Моментов у «Краснодара» было много, но Юрий Дюпин смог сохранить интригу в матче.

«РУБИН» ПРОСНУЛСЯ, НО СЛИШКОМ ПОЗДНО

Начало второго тайма вновь за гостями. Вандерсон и Ионов временами просто разрывали оборону казанцев. «Краснодар» даже был похож на себя осеннего, когда неплохо играл в России и играл в Лиге Чемпионов.

Минуте к 70 футболисты «Рубина» наконец начал приходить в себя. Видимо, игроки начали понимать. что мечты о Лиге Чемпионов с каждой минутой все отдаляются. Казанцы прекрасно знали, как сыграли соперники. «Локомотив» разгромил «Тамбов», а «Спартак» выиграл дерби у ЦСКА. Таким образом, в случае поражения отрыв «Рубина» от мосовских клубов увеличился бы до 6 и 4 очков.

Здорово вошел в игру Бакаев. Кроме того, Слуцкий пошел на беспрецедентный шаг - выпустил Игнатьева не вместо Деспотовича, а в пару к нему. Казанцы начали давить и минимум дважды могли забивать. Сперва Йевтич вывел Деспотовича практически один на один с вратарем, но Сафонов смог парировать удар серба. Чуть позже вновь Деспотович бил по воротам, на сей раз головой с близкого расстояния - мимо.

- Он имел три стопроцентных момента, попал во все эпизоды, сделал несколько удачных передач, ассистировал Игнатьеву, когда тот имел голевой момент. Да, он наверно не может в одиночку решать исходы матчей, он не такого плана форвард, Если бы он сегодня забил последний момент головой, который железный у него был, мы бы говорили совсем о другом. Форварда уровня Деспотовича нужно оценивать по эффективности, моменты у него появляются и есть, но, к сожалению, реализация сегодня немного страдала, прокомментировал игру форварда Слуцкий.

«ПРИБИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТСУТСТВИЕ ОПЫТА»

В концовке казанцы пытались устроить навал, но краснодарцы грамотно оборонялись и не дали свершиться чуду. "Краснодар" выиграл 1:0. Таким образом, Слуцкий не смог в третий раз в сезоне обыграть Гончаренко. Напомним, что наставники команд дважды встречались между собой, когда Гончаренко тренировал ЦСКА. У «армейцев» «Рубин» дважды выиграл. Здесь же пришлось признать поражение.

- Мы говорили об абсолютно других вещах. Но наверно тут и ответственность в таких поединках, и отсутствие опыта таких матчей, когда многое решается в одной игре. Поэтому нас прибили и ответственность, и отсутствие опыта больших игр, и «Краснодар». Потому что мы говорили о принципиально иных вещах. То, как мы играли во втором тайме, мы должны были так, по крайней мере с точки зрения тактики, стараться играть всю игру, - подвел итог матча Слуцкий.

«НАДО БЫТЬ МУЖИКАМИ, ВЫИГРАТЬ ВСЕ ТРИ МАТЧА»

- Все очень просто. Сегодня «Краснодар» был лучше, в первом тайме нас вообще не было. Очень стыдно за себя, за каждого игрока. Не помню, чтобы мы так плохо еще играли. К тому же в такой важной игре. Но во втором тайме мы прибавили, начали играть в свой футбол и сразу создали моменты. Но этого недостаточно, чтобы обыграть такую команду, как «Краснодар». Извиняюсь перед каждым болельщиком, который сегодня пришел на игру. Постараемся, чтобы больше такого не было. Надо быть мужиками, прибавить в два раз больше, чем было сегодня, и выиграть все три матча. Каждая из трех игр будет очень важной. Думаю, игра с «Динамо» будет решающей. Мы должны выиграть и готовиться к следующим важным матчам. - прокомментировал поражение капитан «Рубина» Филип Уремович.

«Рубин», несмотря на поражение, остался на 4 месте. Помогли осечки ЦСКА. проигравшего «Спартаку» 0:1 и «Динамо», которое с минимальным счетом уступило «Химкам». У этих команд, также, как еще и у «Сочи», сейчас по 46 очков.

Чтобы гарантировать себе место в еврокубках «Рубину» надо выигрывать все оставшиеся матчи. В первую очередь ближайший - домашний против «Динамо». Тогда шансы сохранить за собой стратегически важное четвертое место сохранятся. Все же «Рубину» завершать сезон матчами с «Арсеналом» и «Ротором», а у соперников календарь сложнее. «Динамо» играть против «Локомотива» и ЦСКА, «армейцам» - против «Краснодара» и «Динамо», «Сочи» предстоят матчи с «Краснодаром» и «Химками». Так что все в руках и ногах футболистов «Рубина».