7 мая в Казани пройдет «Парад колясок - 2021»

«Комсомольская правда» проведет в Казани «Парад колясок-2021». Мероприятие состоится 7 мая с 17.00 до 20.00 в парке «Крылья Советов»

«Парад колясок» - это специальное шествие, участниками которого выступают семьи с детскими колясками, оформленными в стиле военной техники, самолетов, кораблей или сказочных героев. Принять участие в этой затее могут все, как взрослые с настоящими детскими колясками, так и дети от 4 до 7 лет с игрушечными.

Те участники, чьи дети уже давно выросли из колясок, могут украсить детский велосипед.

Самые креативные участники получат призы от организаторов и партнеров проекта в номинациях:

1. ЭКОлогично-ЭКОномично. В оформлении коляски использованы материалы природного происхождения, флоры и фауны;

2. Суперсемейка. Номинация для больших дружных семей. Главным условием для участия является наличие в «кортеже» не менее 4х членов семьи вместе с коляской (это могут быть мамы, папы, бабушки, дедушки, старшие дети и т.д.), которые предстанут в едином образе и поддержат общую стилистику коляски;

3. Куда хочу, туда кручу. Номинация для тех, кто сам себе водитель. К участию принимаются экипажи на основе велосипедов и самокатов;

4. Коляска из Сказки. Коляски, украшенные в стиле сказки или героев мультфильмов;

5. Маленький патриот. Коляски юных патриотов, украшенных в военно-патриотическом стиле (самолеты, танки, корабли и т.д.);

6. Зверополис. Коляска оформлена в стиле животного мира (зайчики, мишки, белочки и т.д.);

7. Тачка на прокачку. Коляска оформлена в виде транспортного средства (автомобиль, пожарная машина, ДПС и т.д.);

8. Моя подружка. В конкурсе участвуют украшенные коляски для кукол;

Спеши зарегистрироваться!

Самые креативные участники получат призы от организаторов и партнёров проекта. Главный приз- путевка на базу отдыха «Дубай».

Время проведения – ориентировочно 7 мая 2021 года в 17.00.

Место: Парк «Крылья Советов» г. Казани, в рамках городского мероприятия для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, приуроченного к празднованию Дня Победы. Регистрация участников: 8 (843) 528-28-90

Регистрация в группе ВКонтакте - «Комсомольская правда - Казань - KP.RU» - Парад колясок 2021.

Подробности можно узнать из положения или по телефону: 8 (843) 528-28-90

Положение о конкурсе по ссылке.

ПАРТНЕРЫ АКЦИИ

Mepsi

Mepsi - это российский производитель детских товаров высокого качества, которые разработаны с учетом особенностей детского развития. А также верный и доступный помощник мам, который преумножает счастливые моменты нежности и поможет сберечь маме время для себя. В линейке Mepsi – есть всё, что необходимо для ухода за малышом с первых дней жизни.

- Подгузники и трусики MEPSI заботятся о здоровье и комфорте вашего малыша на протяжении всего дня.

- Гипоаллергенная экологичная бытовая химия Mepsi сохранит чистоту детских вещей.

- Соски, бутылочки и аксессуары для кормления Mepsi – из безопасных материалов, залог спокойствия и гармоничного развития малыша.

- Товары для мам – помогут чувствовать себя уверенно и комфортно даже в деликатный послеродовый период и во время грудного вскармливания.

Малыш растет вместе с брендом Mepsi, ведь все средства подходят с рождения и разработаны с учетом особенностей детского развития.

Мы высоко ценим доверие потребителей, которое успели завоевать за 10 лет. А главный секрет, почему потребители успели оценить и полюбили нашу продукцию – потому что наша команда – это люди, которые сами являются родителями и непонаслышке знают, о том, в чем нуждаются мамы, папы и малыши. Мы производим продукцию как для своих детей.

ВКонтакте

Инстаграм