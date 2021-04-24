Капремонт 2021 в Татарстане: Какие дома отреставрируют и сколько потратят

В планах отремонтировать около 1000 многоквартирных домов. Фото: Виктория ДУДИНА

Татарстан традиционно лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по ежегодным объемам программы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2021 году в паспорт программы включены 948 многоквартирных домов. По данным системы «Мониторинг жилищного фонда (МЖФ)» на 24 апреля работы выполнены на сумму 735 миллионов рублей. Такие данные привел первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Чиновник доложил о ходе выполнения ряда программ в области строительства. Так, на сегодня наибольший процент выполнения работ осуществлен по программе капитального ремонта зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия. Из 13 объектов сданы 9, еще на 4-х активно идут работы. Объем программы закрыт на 91%.

Ровно на столько же выполнены работы в рамках программы капитального ремонта учреждений, подведомственных управлению ветеринарии: готовы 10 объектов, работы продолжаются на двух.

На 73% выполнен объем запланированных работ по программе капитального ремонта зданий исполнительных комитетов поселений. Три объекта готовы, 12 объектов близки к завершению.

Более чем наполовину (на 62%) выполнена программа капитального ремонта подведомственных зданий Минлесхоза РТ. В паспорт программы в этом году включены 27 объектов. Из них 10 сданы, на 17 активно идут строительно-монтажные работы.

В этом году 29 объектов должны сдать по программе капитального ремонта стационарных организаций социального обслуживания. Активно ремонтируются 22 объекта, при этом 4 уже завершены. В целом строительно-монтажные работы закрыты на 51%.

Две недели назад стартовала программа капитального ремонта овощекартофелехранилищ. Работы пока идут на одном объекте - выполнение строительно-монтажных работ на нем составляет 10%.

По 8 объектам, включенным в программу капитального ремонта спортивных объектов, выполнение работ - 40%.

В рамках программы капитального ремонта объектов управления Федеральной службы войск национальной гвардии в этом году будут отремонтированы 11 объектов. Работы уже завершены на 4-х из них, еще 6 - в работе.

Программа капитального ремонта и реконструкции образовательных организаций включает в себя 213 объектов. Это 148 школ, 53 детских садов и 12 коррекционных школ. Динамика на объектах следующая. Капитальный ремонт завершен в двух школах. В 19 общеобразовательных учреждениях работы ведутся. Общее выполнение СМР составляет 39%. Завершен капремонт 1 коррекционной школы, еще одна активно ремонтируется.

Кроме того, всего по плану необходимо отремонтировать 116 объектов - функциональных зон в общеобразовательных организациях. При этом 33 объекта завершены. В работе сейчас 77 объекта, расположенные в 33 муниципальных районах. Общий процент выполненных СМР составляет 48%.

В этом году капитально ремонтируются 27 детских садов. Завершены работы на трех из них, 18 ремонтируются в настоящее время.

По программе капитального ремонта муниципальных архивов из 9 объектов завершены 2. На 6 объектах активно идут строительно-монтажные работы, их выполнение достигло 36%.

По программе «Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации» запланированы работы на 8 объектах, из них строительно-монтажные работы начаты на 6.

Программа «Обеспечение населения питьевой водой» в 2021 году затрагивает все 45 муниципальных образований. В общей сложности это 127 объектов. Работы по этой программе начаты в 18 муниципальных образованиях.