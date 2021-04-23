Экстразабота: эксперты X-Fit и Ariel предлагают встать на путь Extra Smart

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Когда возникает потребность в переменах, первым делом мы обычно начинаем заниматься своим внешним видом, фигурой — выходим на пробежки по утрам или записываемся в фитнес-клуб. И не зря: движение способствует позитивным переменам в жизни. Регулярные тренировки ускоряют реализацию поставленных целей, помогая прорабатывать любые сферы жизни, — особенно если это «умные» занятия по системе Smart Fitness, к примеру, по эксклюзивной программе Extra Smart, объединившей базовые принципы функциональных упражнений с актуальными фитнес-трендами.

«Тренировка Extra Smart создана на основе запатентованной системы апробированных тренировочных методик системе Smart Fitness. Ее главная задача — за счет изучения и освоения принципов естественной биомеханики сформировать навык грамотного движения, устраняя болевые ощущения в суставах и возвращая телу его природную функциональность. Большинство упражнений строятся на ощущении баланса и оптимальности, а это основные задачи нашей нервной системы. Такой подход позволяет не просто совершенствовать физическую форму, но и укреплять здоровье, существенно улучшая качество жизни», — рассказывает Руслан Панов, эксперт-методист и координатор направления групповых программ X-Fit в России.

Очень важно во время тренировки чувствовать себя комфортно и уверенно, поэтому особое значение имеют аксессуары: они помогают настроиться на правильную волну. Не бойтесь надевать на тренировки красивую спортивную одежду — она для того и создана, чтобы в ней заниматься. Если вас беспокоит, что на вещах могут остаться разводы от пота и неприятный запах, попробуйте капсулы Ariel PODs «Все в 1 + Экстразащита от запаха» с инновационной технологией удаления и рассеивания неприятного запаха, благодаря которой они устраняют источник запаха пота в процессе стирки и помогают сохранить ощущение свежести при носке. Капсулы подходят для стирки мембранной ткани и позволяют отстирывать сложные загрязнения с первого раза без дополнительных замачиваний и полосканий даже при температуре от 20 °C, что помогает экономить воду и электроэнергию, а также способствует сокращению выбросов CO2.

«Весна — прекрасное время для занятий спортом. Пока вы заботитесь о себе, Ariel заботится о ваших вещах. Используя Ariel PODS «Всё в 1 + Экстразащита от запаха», вы можете не бояться активных тренировок, потому что пятна, следы пота и другие загрязнения больше не доставят хлопот. Мы усовершенствовали формулу Ariel, использовав новейшие научные разработки и уникальную технологию защиты от запаха. Такой подход позволяет не только эффективно отстирывать, но и получать удовольствие от стирки, делая нашу жизнь проще и комфортнее», — добавляет Роксана Станческу, вице-президент по развитию категорий средств для стирки и ухода за домом P&G в Восточной Европе.

Кроме того, выбирая новые капсулы Ariel, вы получаете возможность выиграть абонемент в X-Fit. Подробности — на официальной странице акции.

Почувствуйте внутреннюю силу и сосредоточьтесь на главном — с остальным помогут X-Fit и Ariel.