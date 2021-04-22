Будем читать или «тиктокнемся»? Грозит ли Татарстану цифровое слабоумие

no_title. Фото: Мария ЛЕНЦ

В редакции газеты «Казанские ведомости» прошел круглый стол на тему «Ситуация на рынке книгоиздания и перспективы развития».

Его участники — члены Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ, обсудили, какие действия необходимо предпринять, чтобы в Республике Татарстан активно развивался издательский и распространительский бизнес. Издатели Марат Мингазов (ООО ИД «Меддок») и Максим Андреев (ООО «Логос-Пресс») считают, что в республике должна быть госпрограмма, поддерживающая интерес к чтению у молодежи. В нее обязательно надо включить образовательный цикл для школьников, студентов. Организовать экскурсии в издательские дома, редакции, типографии, чтобы молодые люди увидели, что печатное слово живет, а возможно, и познакомились с будущей профессией. Важный момент, который сказывается на пропаганде чтения: в Казани нет известной всем горожанам площадки, где автор вышедшей книги мог бы встретиться с читателями.

Генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин рассказал о белорусском опыте поддержки чтения. В Минске предприниматели очень заинтересованы в том, чтобы продавать книги. Им создали такие условия, что льготу по НДС получает только тот, кто наряду с другими товарами обеспечивает продажу широкого ассортимента книг. Заходишь в такой магазин и диву даешься: полмагазина — пиво, трикотаж, а другая половина — книги. Если подобные льготы предоставлять в Татарстане, то это все равно что дать удочку — рыбу мы и сами наловим, уверены издатели. В момент упадка для всей издательской отрасли в республике льготы могут носить и временный характер. Например, сроком на 49 лет.

Ильдар Сагдатшин надеется, что в Год родных языков и народного единства в РТ в республике будет принята программа по чтению, тогда в ней необходимо предусмотреть такие казалось бы простые ритуалы, как вручение в загсе молодым семьям книги имен. При выдаче свидетельства о рождении ребенка можно подарить молодым родителям печатную продукцию по таким темам, как «Семейные традиции», «Как воспитывают детей самые разные национальности в нашей республике». Или дать в дорогу призывной молодежи книги, воспитывающие патриотизм. На сегодня одна из самых читающих армий у нас в Узбекистане, потому что там армия выступает заказчиком книг для солдат, заботясь об их воспитании и досуге.

В 2020 году, по мнению Ильдара Сагдатшина, его коллектив столкнулся с новыми непростыми реалиями, но в то же время во время пандемии наблюдалось увеличение читательского спроса. К примеру, посещение сайта Татарского книжного издательства увеличилось в три раза: читатели бесплатно слушали аудиокниги, заказывали книги — для этого была организована безопасная доставка до потребителя. Любители чтения пользовались и электронными изданиями. Быстрое реагирование на изменяющиеся потребности наших пользователей, перестройка деятельности издательств, объединение усилий издателей, как больших, так и малых, разработка мер, в том числе совместных, для повышения устойчивости издательской деятельности в новых жизненных реалиях — вот чем надо заниматься в первую очередь, считает Ильдар Сагдатшин.

Актуален вопрос о популяризации издательского дела для привлечения в эту сферу высококвалифицированных специалистов. Литературные и технические редакторы, корректоры в многих издательствах достигли пенсионного возраста. А качество новых кадров, по мнению членов ассоциации, оставляет желать лучшего. В Татарстане не популяризируют полиграфические профессии. Вопрос к власти: почему бы для привлечения способной молодежи не создать бюджетные места для специалистов, которые придут работать в полиграфическую и издательскую отрасль?

Было обращено внимание и на то, что в среде малого бизнеса при наличии нескольких сотен полиграфических точек в Татарстане фактически нет культуры книгоиздания. Не соблюдаются ГОСТы, авторские права. Нужны образовательные программы в этом направлении. Члены ассоциации пришли к мнению, что для решения поднятых на круглом столе проблем нужен куратор на правительственном уровне, который сможет вместе с представителями малого бизнеса включить зеленый свет издателям и распространителям печатной продукции республики.

Марат Мингазов (ООО «Меддок») предложил обратиться к Госсовету РТ и инициировать обращение к федеральным органам помочь спасти издательский бизнес, который от нынешних рыночных реалий погружается в забвение. Ведь то, чем занимаются издатели, полиграфисты, распространители печатной продукции, безусловно, должно быть в сфере государственных интересов. Традиционное чтение на бумаге развивает личность человека, его интеллект, кругозор, память, воображение, учит правильно говорить и грамотно писать. Сегодня тиражи книг и их количество в республике падают. Если всем правит рубль, то последнее слово в вопросах влияния на наше общество не за властью, а за коммерческими структурами.

Мы уже сегодня наблюдаем эти плачевные последствия. Массовое помешательство на цифровых гаджетах привело их юных потребителей к безграмотности и скудоумию. Ничего не имеем против новых цифровых технологий как таковых: да, они значительно облегчают нашу жизнь. Но есть и оборотная сторона у цифровизации общества: новые технологии опасны для духовного и физического здоровья подрастающего поколения. Когда же чиновники наконец это осознают?!

Обратимся к автору журнала «Химия и жизнь» (№ 12, 2014 год) Л.Стрельниковой. Она предупреждает, что планшеты в руках детей вместо книг — это путь прежде всего к цифровому слабоумию. Такой диагноз ставят южнокорейские врачи представителям цифрового поколения — подросткам, страдающим потерей памяти, расстройством внимания, депрессией. В мозгу такого юного пациента наблюдаются изменения, схожие с ранней стадией деменции — слабоумия, которое характерно для пожилых людей. Как выяснилось, это совсем не безопасное занятие — сидеть в интернете и соцсетях, в отличие от чтения книг. Цифровые технологии — это гигантский бизнес, который в погоне за прибылью безжалостно и хитроумно убирает своих конкурентов — печатные СМИ, издателей, полиграфистов, распространителей печатной продукции. Понимают ли там, наверху, что убытки будем считать позже? Если сможем сосчитать, а не «тиктокнемся»…