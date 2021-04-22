Артист из Чебоксар выпустил песню на лейбле, с которым работает MORGENSHTERN

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Обычный исполнитель Евгений Петров из Чебоксар, известный в музыкальной индустрии как HILME, выпустил трек на российском представительстве лейбла звукозаписи Atlantic Records. В Америке с лейблом сотрудничают такие артисты, как Ed Sheeran, David Guetta, Lil Pump, Bruno Mars. В России представительство открылось недавно, его возглавляет Бахтияр Алиев. С компанией работают десятки популярных исполнителей – MORGENSHTERN, Slava Marlow, ЛСП, HammAli & Navai, Emin, Bahh Tee, Rauf & Faik.

Релиз HILME «Грустно» вышел накануне. Артист выпустил песню о несчастной любви в популярном звучании, в тексте: «Ценить нужно одно – именно то, в котором есть любовь».