Как оформить садовый участок и что такое «Дачная амнистия»: Специалисты Росреестра и Кадастровой палаты Татарстана ответят на вопросы читателей «КП»

Начало прямой линии в 12:00 28 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем скоро стартует дачный сезон, и для многих татарстанцев вопросы купли-продажи загородной недвижимости или ее оформления в собственность станут как никогда актуальны.

В преддверии дачного сезона «Комсомольская Правда» проводит для читателей горячую линию с участием экспертов Росреестра Татарстана и Кадастровой палаты республики.

Во время горячей линии вы сможете узнать положения обновленной дачной амнистии, на какие объекты она распространяется, чем отличается от прежней и для каких объектов недвижимости, несмотря на ее продление, сохраняется действие уведомительного порядка.

Спикерами выступят Эксперт Росреестра РТ Эндже Мухаметгалиева и эксперт Кадастровой палаты РТ Лейсан Рахматуллина.

Свои вопросы может задать любой желающий. Для этого отправьте их на почту iliya.strebkov@phkp.ru или позвонить в обозначенное время по телефону (843) 528-21-00. Горячая линия состоится 28 апреля 2021 года. Начало в 12:00.