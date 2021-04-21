Клещи 2021 в Ульяновске: где можно подцепить кровососа и поможет ли прививка

Жителям Ульяновской области стоит опасаться клещей не только на природе, но и в черте города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какая же весна без выездов на дачу или на природу для приятного времяпрепровождения. Однако заготавливая шашлыки и мангалы. или закупая в магазинах лопаты и грабли, люди не задумываются. что посещения лесов и садоводческих участков может привести и к проблемам.

В частности, сейчас по всей стране, в том числе и в Ульяновской области, активизировались клещи. Как уберечь себя от укусов кровососов и что делать, если паразит все же напал рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник.

Чем опасны укусы клеща?

При выездах на природу, в лесопарковую зону, на дачи нужно обязательно соблюдать меры предосторожности для защиты от укусов клещей. Дело в том, что клещи являются переносчиками множества опасных инфекций, в нашем регионе наиболее распространен клещевой бореллиоз, реже встречается клещевой энцефалит.

Клиника этих заболеваний достаточно серьезная. Клещевой бореллиоз сопровождается повышением температуры тела. В месте укуса клеща сначала появляется покраснение, а если пациент не получает лечения и заболевание переходит на следующий этап, происходит поражение внутренних органов, суставов, нервной системы человека.

Случаи клещевого энцефалита в Ульяновской области довольно редки, как правило, заражение происходит при выезде наших сограждан в другие регионы. Тем не менее, риск инфицирования существует, и меры предосторожности применять нужно. В частности, наносить на кожу специальные средства для защиты от клещей.

Где можно подцепить клеща?

Клещи скрываются в траве, в листве деревьев и кустарников, стать жертвой укуса клеща можно прогуливаясь возле дома, по пути в магазин, аптеку, на работу. Но выезд на природу и, в частности, дачные участки сопряжен с повышенной опасностью.

Защитить себя и своих питомцев можно, если своевременно обработать участок. Обработку территории от клеща нужно начинать весной, потому что именно в этот период насекомые наиболее активны, укусы людей и животных наиболее часто происходят именно сейчас.

Могут ли собаки и кошки принести домой клещей?

Да, могут. Поэтому в весенний период, особенно в апреле-мае, позаботьтесь о своих домашних животных и соответственно о своем собственном здоровье. В ветеринарной аптеке нужно приобрести препарат для обработки шерсти животного от клещей и делать это перед каждым выходом животного на улицу.

Как снизить риск укуса клещей?

Если Вы выходите в лесопарковую зону, выбирайте одежду, максимально закрывающую тело. Обувь также должна быть закрытой. Возвращаясь домой, внимательно осмотрите себя и детей, домашних животных на предмет укусов клещей.

Что делать, если вы обнаружили на коже клеща?

Ни в коем случае не пытайтесь удалить его самостоятельно. Лучше всего в данной ситуации обратиться в травмпункт, где квалифицированные специалисты проведут полный цикл работ: не только удалят клеща, но и направят его на анализ в лабораторию особо опасных инфекцию, для выявления наличия или отсутствия антигенов данных заболеваний.

Как действовать в случае положительного результата?

По результатам данного анализа специалист может назначить специфическую профилактику, если для нее есть показания. Обязательно запишитесь к врачу-инфекционисту в поликлинику по месту жительства для постановки на учет.

Какие последствия может повлечь за собой укус клеща?

После укуса клеща возможно неспецифическое инфицирование ранки, то есть местное воспаление и нагноение. Его можно предотвратить, если обработать ранку антисептическим раствором, сделать это нужно как можно скорее.

Если же произошло инфицирование клещевым бореллиозом и при этом пострадавший не обратился за медицинской помощью, то через две-три недели после укуса клеща возникает покраснение яйцевидной формы.

Если пострадавший не получает необходимой антибактериальной терапии, оно постепенно увеличивается в размерах. При этом часто происходит повышение температуры до 39 градусов. При появлении данных симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

Как предотвратить развитие клещевого энцефалита, если произошло инфицирование?

Предотвратить заболевание поможет прививка. Единичные случаи клещевого энцефалита, с которыми нам приходится работать, как правило, завозные из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа. Поэтому вакцинация проводится, как правило, в случае, если человека укусил клещ, если результаты лабораторного анализа на клещевой энцефалит оказались положительными.

Иммуноглобулин ввести могут в травматологическом пункте, иммунизация проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Причем риск инфицирования зависит от локализации укуса клеща. Он наиболее высок, если укус локализован в области головы и шеи, самый низкий – при укусе в области ног. Оценить ситуацию и назначить необходимую профилактику пострадавшему может только врач.

Отметим, что с 1 апреля 2021 года в лечебно-профилактические учреждения Ульяновской области с присасыванием клеща обратился один ребенок и трое взрослых. Проведена серопрофилактика трем жителям региона.

Против клещевого вирусного энцефалита организована вакцинация детей от 7 до 14 лет, проживающих в эндемичных территориях области - Майнском, Мелекесском, Старомайнском, Сенгилеевском и Ульяновском районах. На данный момент 554 ребенка и 37 взрослых получили вакцину в медорганизациях по месту жительства.

Отметим, ежегодно силами работников Ульяновской областной дезинфекционной станции производится обработка городских и пригородных кладбищ, Карлинской Рощи, детских санаториев, пришкольных территорий, парков города Ульяновска и региональных турбаз. Работы проводятся дважды в год в весенне-осенний период. В профилактических целях акарицидные обработки проведены на данный момент на 59 гектарах Ульяновской области.