Подопечные фонда «Альпари» смогут бесплатно заказывать такси в приложении «Яндекс Go»

Фото: из архива БФ «Альпари»

Благотворительный фонд «Альпари» стал участником проекта «Такси для людей с особыми потребностями», а это значит, что теперь наши маломобильные подопечные (люди с тяжелыми заболеваниями, двигательными или физическими особенностями) смогут заказывать такси в приложении «Яндекс Go» бесплатно.

Сейчас воспользоваться бесплатным такси могут подопечные фонда, заявки которых на получение помощи от БФ «Альпари» были приняты и одобрены в 2021 году. Дополнительно нужно заполнить анкету в офисе фонда, после чего желающим будет определён лимит на поездки в месяц и произведено подключение к системе.

- Людям с особенностями в развитии почти ежедневно требуется добираться в лечебные учреждения, реабилитационные центры, да и просто на встречи и мероприятия, где они могут вести активную социальную жизнь. Зачастую на это все не хватает ни только средств и сил, но и просто чуткости и понимания со стороны окружающих. Проект «Такси для людей с особыми потребностями» решает все эти вопросы разом и, я уверена, значительно улучшит качество жизни наших подопечных, — отметила директор БФ «Альпари» Наталья Гилазева.

БФ «Альпари» располагает лимитом на бесплатные поездки в «Яндекс.Такси» благодаря социальному проекту «Яндекса» — фонду «Помощь рядом». На данный момент к проекту «Такси для людей с особыми потребностями» подключено 24 благотворительных фонда из 16 городов России, в нем участвует более 70 тысяч водителей. Оплата поездок осуществляется за счёт пожертвований «Яндекса» и пользователей «Яндекс Go».

СПРАВКА

Благотворительный фонд «Альпари» основан в 2005 году. Задача фонда - помогать полноценно расти, учиться и развиваться проживающим в Татарстане детям с особенностями физического и ментального развития, детям-сиротам, детям из многодетных и малообеспеченных семей. В целом за 15 лет деятельности благополучателями фонда стали свыше 77 тысяч человек на общую сумму более 206 млн рублей. Деятельность фонда регламентируется российским законодательством о благотворительности и некоммерческих организациях, фонд ведет финансовую деятельность в рамках российской юрисдикции