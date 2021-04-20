"Растут слюнтяи, чуть что, к мамочке бегут": казанцы встали на защиту учителя, назвавшего школьников "баранами"

Как выяснилось, дети сильно шумели, а учитель пытался умерить пыл школьников. Фото: Иван ВИСЛОВ

В одном из казанских пабликов в соцсетях появилось видео, на котором заснято, как учитель ругается на учеников. При этом, он не стесняется использовать "крепкие слова".

- Баран ты, вот и всё! Значит, надо физическую силу применять, чтобы он понял, - слышен голос преподавателя на видео.

Как выяснилось, видеозапись паблику предоставила ученица 171-й школы Казани. Ругающийся мужчина - преподаватель физкультуры и ОБЖ, также, по словам ученицы, мужчина еще и занимает пост замдиректора.

Пользователи соцсетей начали активно комментировать произошедшее. При этом, далеко не все были шокированы поведением педагога и защищали детей. Большинство людей наоборот, встали на защиту учителя, отметив, что нынешнее поколение школьников только и делает, что принижает учителей, снимая их на видео и выкладывая все в интернет:

"Нас раньше указками по голове били, за дело. Вёл себя плохо, получай. А сейчас растут слюнтяи, чуть что к мамочке бегут. Стыдно за нынешнее поколение"

"Подростки нынче не управляемые, взрослых ни во что не ставят, а учителей вообще за людей не считают. Не один раз слышала от учителей с большим стажем, что в 90-е было проще работать, там хоть с женщинами считались и учителей если не уважали, то хоть сдерживались в их присутствии. А сейчас зайдите в класс... там все на головах ходят, в телефонах зависают. Сначала учителя доведут, а потом на телефон снимают и жалуются, посмотрите какие учителя плохие. А все из за того, что безнаказанность, наказывают только учителей. Родителей сажать надо в класс, пусть посмотрят на своих деточек, раз не могут объяснить, как нужно вести себя со взрослыми людьми. И это не только в школах, посмотрите как себя подростки на улице ведут"

"Неженки, дома слово не скажи, в школе на них не дыши, а сами хамы и стукачи. По вечерам постоянно наблюдаю подростков на улице - такой мат и грубость от взрослого не услышишь, как от этих трепетных деток"

"Все мы выросли на этом, не слушались, когда получали словесных люлей, это сейчас время не нормальное пошло, как что не так, так сразу телефон! Я раньше боялся маме сказать, что меня наругали, потому что знал, ещё и от матери влетит! Куда катится этот мир...".

Отметим, что в комментариях к посту некоторые люди писали, что знают педагога и ничего плохого про него сказать не могут, а чтобы давать оценку произошедшему, надо понимать, что предшествовало словам учителя.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования Татарстана, инцидент действительно был. Все произошло на уроке в 8 "Б" классе. Дети шумели и мешали одиннадцатиклассникам, которые писали итоговое сочинение. Вот учитель и решил сделать замечание. По данным "Реального времени", педагог привел примеры из своей службы в армии. В рассказе он действительно использовал грубые слова, но они не были обращены к кому-то из учеников конкретно.

Тем не менее, в школе намерены провести собрание педколлектива и обсудить поведение учителя ОБЖ.