Не нужны нам Реал с Барселоной, нам подавай Текстильщик с Акроном: футбольный КАМАЗ пошутил над созданием европейской суперлиги

Пока КАМАЗ идет третьим во второй лиге и еще может осуществить задуманное на следующий сезон. ФОто: ФК КАМАЗ.

Главной спортивной новостью последних дней остается создание европейской суперлиги. О вступлении в новый турнир уже заявили гранды чемпионатов Англии, Италии и Испании, а именно "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхем", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Милан" и "Интер".

Многие восприняли создание суперлиги в штыки, заявляя,что это нарушит целостность европейского футбола. Получается, что клубы-гранды не будут играть в Лиге Чемпионов, чем просто-напросто сделают ныне главный турнир Старого света куда менее интересным.

От различных футбольных специалистов, клубов и федераций звучали призывы наказать клубы-участники суперлиги, даже не допускать игроков команд на международные турниры и исключить эти 12 команд из национальных турниров и еврокубков.

При этом, в регламенте суперлиги значится не 12 команд, а сразу 20. Теперь им предстоит найти еще 8 клубов. При этом, что многие известные европейские клубы уже отказались вступать в новую лигу. Так, например, "нет" сказали французский ПСЖ, немецкие "Бавария" и "Боруссия", а также португальский "Порту".

Что касается российских клубов, то пока разговоров о вступлении кого-то из клубов нашей страны в суперлигу речи не идет. Впрочем, набережночелнинский КАМАЗ решил сыграть на опережение. В своем аккаунте в инстаграме, татарстанский клуб выложил письмо, в котором официально отказался от участия в суперлиге, заявив, что намерен в следующем сезоне выступать в "лучшей лиге мира" - именно так в народе именуют ФНЛ (вторую по силе лигу в России - Ред.).

Фото: ФК КАМАЗ.

- ФК КАМАЗ благодарит вас за приглашение в новый турнир, но мы вынуждены отказать, так как планируем в следующем сезоне играть в лучшей лиге мира - ФНЛ, - говорится в письме на имя президента мадридского "Реала" и европейской суперлиги Флорентино Переса.

Отметим, что на данный момент КАМАЗ выступает в группе 4 второго дивизиона и пока идет на 3 месте с 37 очками, отставая от лидирующего "Новосибирска" на 5 баллов. Путевку в ФНЛ получает только победитель группы.