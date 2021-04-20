21 апреля будет решен вопрос о банкротстве ООО «Томет»

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Ранее Арбитражный суд Самарской области и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признали ПАО «Тольяттиазот» ненадлежащим заявителем по делу о банкротстве ООО «Томет», но подтвердили полномочия миноритария ТоАЗа – «Уралхима», назначенного судом взыскателем нанесенного «Тольяттиазоту» ущерба. Таким образом, признаны законными требования «Уралхима» к «Томету» в размере 77,3 млрд рублей – в пользу ПАО «Тольяттиазот» и 10,3 млрд рублей – в пользу самого «Уралхима». ООО «Томет» выступает в процедуре конкурсного производства в статусе должника, а «Уралхим» и другие потенциальные взыскатели долгов – как кредиторы.

Как писало 27 января 2021 года Российское агентство правовой и судебной информации РАПСИ, оспорить введение на «Томете» процедуры наблюдения и отменить назначение арбитражным управляющим ООО «Томет» Анатолия Селищева бенефициарным владельцам ТоАЗа Владимиру и Сергею Махлаям не удалось. Арбитражный суд Самарской области, рассмотрев отчет конкурсного управляющего о текущем финансовом состоянии ООО «Томет», установил, что предприятие не способно в текущем состоянии исполнить свои обязательства перед кредиторами, и ввел на заводе процедуру конкурсного производства.

Возместить указанные суммы ущерба мажоритарные акционеры ПАО «Тольяттиазот» были обязаны в соответствии с приговором Комсомольского районного суда Тольятти от 7 июля 2019 года. Напомним, этот суд заочно вынес Махлаям и их зарубежным партнерам обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) путем хищений при осуществлении в 2008-2011 гг. экспортных операций с продукцией ПАО «Тольяттиазот». Солидарным ответчиком по этому уголовному делу по решению суда стало ООО «Томет». Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года по итогам рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

Согласно данным следствия, «Томет» контролируется гонконгским офшором Triumph Development Limited, принадлежащим швейцарскому партнеру Махлаев Эндрю Циви. В июле 2019 года он вместе с Махлаями был заочно были признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере по приговору Комсомольского районного суда г. Тольятти.

Несколько лет назад в «Томет» с нарушением законодательства за бесценок были выведены самые ценные активы ТоАЗа – агрегат аммиака №7 и оба агрегата метанола. Суть аферы состояла в том, что оборудование так и осталось на территории ТоАЗа, завод продолжал нести издержки по ремонту, обслуживанию, обеспечению сырьем выведенного в «Томет» оборудования, а прибыль от него получали лишь основные владельцы ТоАЗа – Махлаи и Циви.

Формально «Томет» вошел в пятерку крупнейших производителей метанола в России, хотя производство так и осуществлялось на территории «Тольяттиазота». Сейчас обстоятельства вывода активов ТоАЗа в «Томет» расследуются в рамках уголовного дела по ст. 210 УК РФ – создание преступного сообщества или участие в нем. Подозреваемыми по нему проходят Махлаи, Циви и другие лица, связанные с ТоАЗом, всего около 10 человек.

Бенефициары ПАО «Тольяттиазот» отказались от исполнения решения суда о взыскании с них 87-миллиардного ущерба. Как отмечают юристы, наблюдающие за процессом, около года назад Махлаи решили обанкротить «Томет» под собственным контролем, при котором они могли бы сохранить свои деньги и многомиллиардные активы «Томета», выведенные с ТоАЗа.

Для этого в начале 2020 года «Томет» перестал рассчитываться с ТоАЗом за оказываемые ему услуги, искусственно накапливая на себе задолженность. Кроме того, как неоднократно писали СМИ, Махлаи через принадлежащие им Тольяттихимбанк и банк РТС стали нагружать «Томет» кредиторской задолженностью, которая стремительно росла и быстро превысила 1,5 миллиарда рублей.

К осени 2020 года Махлаям удалось довести прибыльное предприятие с неплохой рентабельностью (поскольку производственные издержки нес ТоАЗ) до предбанкротного состояния. А в сентябре прошлого года ТоАЗ обратился в суд с иском о признании «Томета» банкротом. Гендиректор «Томета» Владимир Чабров остановил производство и перестал выплачивать зарплату рабочим.

Миноритарий ТоАЗа «Уралхим» позже был вынужден подать собственный иск о банкротстве ООО «Томет», стремясь не допустить исчезновения активов «Томета» и его денежных средств в новых офшорах Махлаев, а также исполняя возложенную на него судом обязанность как взыскателя 77-миллиардного ущерба в пользу «Тольяттиазота».

Арбитражный суд Самарской области 26 ноября 2020 года рассмотрел оба иска – «Тольяттиазота» и «Уралхима». В результате ТоАЗ был признан ненадлежащим заявителем, поскольку представители ТоАЗа на суде по делу о мошенничестве отрицали факт причинения заводу какого-либо ущерба, отрицали необходимость его возмещения и таким образом не признавали завод потерпевшим.

По мнению юристов, руководство ПАО «Тольяттиазот» действовало недобросовестно, обратившись с заявлением о банкротстве ООО «Томет», основывая требования на вступившем в силу приговоре суда. Этот же приговор оспаривается со стороны ПАО «Тольяттиазот». Его владельцы преследуют цель не допустить удовлетворение требований кредиторов, в том числе и в пользу самого ПАО «Тольяттиазот». Действия ПАО «Тольяттиазот» не могут рассматриваться в качестве разумных и добросовестных, противоречие в его позиции в рамках дела о банкротстве влечет невозможность выступать в качестве процессуального заявителя в деле о банкротстве ООО «Томет», поскольку незаинтересованность в исполнении приговора суда и отказ от возмещения ущерба в пользу ПАО «Тольяттиазот» свидетельствуют о злоупотреблении правом ПАО «Тольяттиазот» при подаче заявления о банкротстве аффилированного с ним лица.

В настоящее время в ООО «Томет» начата процедура конкурсного производства. Конкурсный управляющий Анатолий Селищев 9 марта приступил к своим обязанностям. На состоявшемся в начале апреля очередном собрании кредиторов ООО «Томет» кредиторы поддержали предложение Анатолия Селищева о продолжении производственной деятельности ООО «Томет». Завод, находящийся в процедуре конкурсного управления, продолжает выпуск продукции, с 1 марта производственному персоналу заработная плата увеличена на 10-15 процентов.

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