Пришлось стрелять: в Татарстане водитель натравил собаку на гаишников

Ни собака, ни ее хозяин-водитель не отреагировали на предупредительные выстрелы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Во время патрулирования в селе Алексеевка Бавлинского района республики сотрудники ГИБДД обратили внимание на "Ладу" четырнадцатой модели. Водитель автомобиля решил резко развернуться при виде полицейских.

Вот гаишники и решили узнать, что стоит за таким странным маневром. Они потребовали от водителя легковушки остановиться, но тот только прибавил газу. Грубо нарушая правила дорожного движения, лихач попытался выехать из села и скрыться. Но его машина вдруг застряла в грязи. Подошедшие к ней сотрудники ГИБДД попросили у водителя предъявить документы. Но у того, видимо, на этот случай был план "Б". Мужчина выпустил из своего авто собаку бойцовской породы и натравил ее на гаишников.

Одному из полицейских пришлось выхватить табельный пистолет. Он предупредил о применении оружия водителя, но тот не отреагировал. Первые три выстрела гаишник произвел в землю, чтобы напугать пса. На животное это не подействовало, оно продолжило нападать. Пришлось стрелять на поражение. Всего было сделано пять выстрелов, и один из них рикошетом угодил в ногу того самого водителя.

В результате раненного 32-летнего мужчину после оказания первой медицинской помощи не месте передали подъехавшей "скорой". Раненную собаку, в свою очередь, доставили в ветеринарную клинику.

В итоге выяснилось, что натравивший на полицейских пса - ранее судимый житель Бавлинского района. Он был лишен водительских прав еще в 2018 году. Новых не получал, так как не сдавал повторных экзаменов.

- В отношении водителя составили административные протоколы по статьям: "Управление автомобилем без водительских прав", "Отказ от выполнения остановки по требованиям сотрудников ГИБДД" и "Отказ от медосвидетельствования", - сообщили в МВД Татарстана.

Также сейчас решается вопрос о передачи материалов дела в следственный комитет по факту применение насилия в отношении представителя власти.

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