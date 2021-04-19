Мы - солнечные

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У каждого из людей, живущих на Земле, 23 пары хромосом. У Солнечных людей их тоже 23, но в 21 паре есть одна дополнительная хромосома. Эта хромосома делает Солнечных людей особенными. Эту особенность изучил Известный Английский доктор Джон Лэнгдон Хэйдон Даун. В честь него была названа эта особенность. Джон Даун ещё 200 лет назад определил, что такие дети хорошо развиваются, если занимаются Театром, Спортом, если их окружают добрые друзья, любящая семья.

Когда появляется такой ребёнок, семья делает всё для его развития, и сама становится солнечной! Поэтому выставка называется «Солнечные Мы». Наши дети растут в любящих семьях, у них есть папа и мама, братья и сёстры.

В нашем городе есть первый в России уникальный солнечный Театр Моды – «Солнечный Мир» для людей с синдромом Дауна. У нас занимаются и дети с другими ОВЗ и, конечно же, с удовольствием нас посещают их братья и сёстры.

Солнечные дети занимаются моделингом, танцами и ещё многими интересными делами. Каждый может найти занятия по душе для своего творческого развития. И в этом им помогут волонтёры лучшей модельной школы «Ильдан Лик», Академии Спорта и Института Культуры. Нам помогают, нас поддерживают Министерство Культуры Республики Татарстан, Театр кукол «Экият» и ещё много хороших людей. Любая помощь и поддержка важна нашему театру. У нас впереди много проектов: выступлений, концертов, показов и съёмок. Наши дети будут рады вашей доброй помощи и поддержке.

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