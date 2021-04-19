Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан посетил пансионат для мальчиков в селе Бурбаш Балтасинского района и дом детей «Семейный очаг» в селе Старые Зюри Тюлячинского района фонда «Ярдэм»

Фото: БФ "Ярдэм"

Визит Генконсула начался с ознакомления с пансионатом для мальчиков. Здесь он познакомился с деятельностью пансионата и встретился с его учениками. Гостя сопровождали председатель Совета Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов, президент Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов и другие. Также Генконсул посетил школу села Бурбаш, пожелав ученикам плодотворной учебы для достижения целей в жизни.

Фото: БФ "Ярдэм"

Пансионат «Ярдэм» в с. Бурбаш был открыт в 2018 году. Сегодня в пансионате воспитываются 18 мальчиков из разных регионов России. Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан вручил ученикам пансионата подарки, пригласив мальчиков в гости в Генеральное консульство Турции в Казани.

Фото: БФ "Ярдэм"

Визит завершился посещением дома детей «Семейный очаг» в селе Старые Зюри Тюлячинского района фонда «Ярдэм». Здесь воспитываются 10 детей, которых под свою опеку взяла вице-президент фонда «Ярдэм» Малика Гельмутдинова. Для гостя сами дети провели экскурсию и рассказали о своей жизни.

Фото: БФ "Ярдэм"

Высокий гость был впечатлен увиденным и пожелал фонду и в дальнейшем успешно развиваться.

Фото: БФ "Ярдэм"

- Я благодарен тем людям, которые основали, организовали, приложили усилия и реализуют проекты фонда «Ярдэм». Пусть Всевышний будет ими всеми доволен, - отметил Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан.