Благотворительная акция Зеленодольского молочного комбината «Добрый холодильник» накормила тысячу нуждающихся

Фото: с сайта agro.tatarstan.ru

Благотворительная акция была запущена еще в 2016 году. Тогда, в фирменном магазине ЗМК в Агропромышленном парке «Казань» был установлен специальный холодильник, где покупатели могут оставить ту или иную продукцию для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Сначала его заполняли руководители предприятия за свой счет, затем к акции присоединись самые разные люди.

- Пожертвования делают люди разного достатка и на разные суммы, кто сколько может – от 100 рублей до 10 тысяч. Самые большие пожертвования делали президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Есть бизнесмены, которые ежемесячно оставляют определенную сумму на продукты для «Доброго холодильника». Но, в связи с пандемией пожертвования стали реже. Для малообеспеченных людей это возможность разнообразить свое меню. Это небольшая, но поддержка, – говорит продавец магазина Алсу Рахматуллина.

За время существования «Доброго холодильника» у него появились постоянные посетители – пенсионеры, инвалиды, одинокие бабушки. Кто-то приходит уже на протяжении двух-трех лет. Есть бабушка, которая приходит каждый день за пакетом молока.

Что касается самых востребованных продуктов в холодильнике, то это молоко в пленке, творог и кефир.

Стать участником акции «Добрый холодильник» может любой желающий! «Добрый холодильник» находится в магазине ЗМК в Агропромышленном парке в зале «А» по адресу: г. Казань, ул. Аграрная, 2. Режим работы магазина: пн-пт – с 08:00 - 19:00, сб-вс – с 07:00 - 18:00.