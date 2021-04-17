Попал в тюрьму за сексуальное домогательство и стал первым заболевшим коронавирусом в Татарстане: Чем запомнился Эрвин Нгапет, покинувший "Зенит"

Нгапет должен был заменить в "Зените" Вильфредо Леона, но так и не смог справиться с задачей. Фото: ВК "Зенит".

Вслед за Александром Бутько состав казанского "Зенита" покинул Эрвин Нгапет. Француз перебрался в Казань из итальянской "Модены" три года назад. Он должен был заменить в составе Вильфредо Леона, но со своей задачей так и не справился.

Признаться, что от француза ждали куда больше. Все же в "Модене" он выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Италии, а в составе сборной Франции дважды побеждал в мировой лиге и становился чемпионом Европы.

Однако в Казани он запомнился больше своим поведением. В частности, в 2019 году во время клубного чемпионата мира в Бразилии он начал приставать в клубе к незнакомой девушке, за что оказался в местной тюрьме. предъявили обвинение в сексуальном домогательстве. Впрочем, судья во время слушаний согласилась отпустить игрока сборной Франции под залог в 50 тысяч долларов США. Год спустя он самовольно покинул расположение команды в Берлине и вернулся только через две недели.

Нгапет так и не стал чемпионом России. Фото: ВК "Зенит".

Впрочем, с Казанью будут связаны у Нгапета и приятные воспоминания. Именно выступая за "Зенит" он сделал предложение своей избраннице.

Для Казани французский волейболист тоже в некотором роде стал исторической фигурой. Именно он стал первым официально зарегистрированным заболевшим коронавирусом на территории Татарстана.

Что касается игры за "Зенит", то в ему ни разу так и не удалось выиграть чемпионат России. Все, чего добился француз - победы в кубке и суперкубке страны. В завершившемся сезоне Нгапет откровенно сдал. Что и говорить, если именно его промах в игре с "Кузбассом" лишил "Зенит" шансов на медали чемпионата России. В последнем сезоне, напомним, "Зенит" стал лишь пятым в чемпионате страны, оставшись без наград впервые за 15 лет.

Нгапет перенес коронавирус, находясь в Казани. Фото: ВК "Зенит".

Новая команда Нгапета уже известно. Он вернулся, можно сказать, в старую гавань. Нгапет продолжит карьеру в "Модене".

- Мы скучали по тебе, Эрвин. Мы скучали по твоему таланту, мы скучали по твоей улыбке, мы скучали по твоей магии. За эти три года многое изменилось, и теперь мы смотрим вперед вместе, на следующие три. Добро пожаловать домой, Эрвин, - прокомментировала переход игрока президент итальянской команды Катя Педрини.

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