"Не поеду, пока не посадят будущую мамочку": водитель маршрутки отказался везти пассажиров, пока не уступили место беременной девушке

Место девушке в итоге уступили и автобус продолжил движение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общественном транспорте в России есть золотое правило, если видишь инвалидов, пожилых людей или беременных женщин, то следует уступить им свое место. Впрочем, далеко не всегда люди следуют этому правилу.

Так, недавно история произошла в Йошкар-Оле. В салон маршрутки №24 зашла беременная девушка. Все места в салоне были заняты, причем, как отмечают очевидцы, сидели в том числе подростки и мужчины. Никто и не подумал уступить место даме в положении.

Тогда вмешался водитель. Мужчина заявил, что не тронется с места, пока девушке не уступят место. Эта история так зацепила жительницу столицы Марий Эл, что она рассказала о ней в соцсетях.

- Все ругают маршрутников. Сегодня ехала и наблюдала такую картина. На остановке Рябинина села беременная женщина. В салоне не было свободных мест. Ни кто место не уступал. Хотя пол салона сидела молодежь, "которая сейчас ездит безплатно". И водитель сказал, что не поедет пока не посадят будущую мамочку. Только после этого молодой человек уступил место. А все пишут и выкладывают про них пакостные посты, как про отбросы общества, на это все мастера. Не замечая того, что они тоже люди. Они нас возят. По таким дорогам. И на дорогу посмотри и кассу подай. А еще им надо вытерпеть пассажиров. Сегодняшний поступок водителя достоин уважения, - написала девушка по имени Ася.

Люди начали активно комментировать данное сообщение в соцсетях. Как водится, мнения разделились, кто-то выражал благодарность водителю, а кто-то говорил, что поведение данного шофера - просто единичный случай.

"Давно хотела написать. Возможно, немного не в тему . И тем ни менее. Несколько раз в течении зимы попадала в одну и ту же маршрутку. Кстати, тоже 24. Для себя отметила: в любой мороз - в этой маршрутке тепло. Практически идеальная чистота. Очень аккуратно оформлена информация, а не просто в файлах висит на стенке. Чистые, красивые чехлы на сиденьях и независимо от того, как были вычищены остановки от снега, Водитель подъезжал близко к бордюру, чтобы пассажирам не пришлось перепрыгивать на немыслимые расстояния. Вообщем, кому посчастливится проехать с этим замечательным водителем- зацените!".

"Мы все не роботы, в любой профессии/работе присутствует «человеческий фактор». Один сохраняет «лицо» даже в самой стрессовой ситуации, другой «взрывается» на ровном месте. Водитель молодец".

"Никто и не говорил , что все маршрутчики плохие. Ругали? Да, ругали, потому что из-за некоторых водителей складывается неприятные моменты. Автору поста повезло. Мне - нет. Ни разу не повезло. Представляете? Ни разу. Хотя по работе пришлось в течение двух лет на них мотаться по городу.В любой сфере жизни есть люди, которые ответственно относятся к своей работе, а есть ... Другие".

"Для меня маршрутки это скотовозники. Воняет в них словно в них возили бомжей с помойки. Да еще до сих пор наличкой расплачиваться. Нужно развивать нормальный общественный транспорт,а не это подобие средневековых карет".

"Совсем недавно была в положении, и по пальцам можно пересчитать сколько раз уступали место в транспорте, хоть и в проходе место было, но не было сидящих мест, причем даже мужчины средних лет не уступают, чаще женщины уступали. Даже самой на большом сроке пришлось уступить маме с маленьким ребенком место, никто не уступал. Народ деградирует, культура вымирает".