В Татарстане экс-десантнику, оставшемуся без ног, помогли купить квартиру

Фото: Следственный комитет РТ.

В Лениногорске вручили документы на квартиру бывшему десантнику Юрию Тимошенко. Мужчина передвигается только на инвалидной коляске - после лечения перелома ноги, который он получил три года назад, ему ампутировали обе конечности. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Когда следователи узнали, в каких условиях сейчас проживает экс-десантник, награжденный за участие в боевых действиях в Чечне, то они решили помочь мужчине.

О ситуации с Юрием Тимошенко рассказали главе СУ СКР Татарстана Валерию Липскому. Тот принял близко к сердцу историю Тимошенко. В 90-е годы прошлого столетия он принимал участие в боевых столкновениях против бандформирований в Чечне. Не раз был награжден правительственными наградами, Благодарственными письмами Президента России. Вернулся домой, начал работать вахтовым методом на Севере. Рассчитывал купить квартиру, потому что вместе с матерью арендовали жилье. Вернулся в Лениногорск, нашел высокооплачиваемую работу оператора бурильных установок, но однажды по пути на работу сломал ногу. Лечение оказалось таким, что вскоре экс-десантнику ампутировали обе ноги. Он пересел на инвалидное кресло, с мечтами о собственном жилье пришлось расстаться.

- Руководитель татарстанского следственного управления Валерий Липский вышел к руководству Лениногорского района с инициативой поддержать оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации мужчину, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Районная администрация незамедлительно откликнулась на предложение. Семье Тимошенко была оказана необходимая финансовая поддержка, позволившая ему приобрести жилье в собственность.

Квартира расположена на первом этаже, и у Юрия Тимошенко есть возможность гулять, тем более, что сотрудники следственного управления обставили ее мебелью и подарили электрическую коляску.

- От себя лично и сотрудников следственного управления желаю Вам выдержки и терпения А мы в свою очередь всегда будем рядом и поможем справиться со всеми трудностями. Можете рассчитывать на нас, - обратился к бывшему десантнику Валерий Липский.