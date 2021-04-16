Резидент шоу «Stand Up» Иван Абрамов в Казани: В душе я большой ребенок

Фото: ТНТ.

Резидент шоу «Stand Up на ТНТ» Иван Абрамов рассказал казанцам реальные истории из своей жизни, поделился воспоминаниями и смешными ситуациями из детства, школьных и студенческих лет. Комик много говорил про случаи, происходящие в семейных отношениях и «бытовухе», в которых каждый узнает себя; шутил про детей, жену и собственного психоаналитика. Многие из произошедших историй и неловких ситуаций в его жизни комик оправдывал тем, что каждый взрослый – это просто большой ребенок.

После концерта корреспондент «Комсомольской правды» пообщалась с Иваном о развитии его карьеры, любимых книгах, рэпе, спорте и о том, какие шутки больше всего «заходят» российскому зрителю.

– Сегодня вы много говорили про детей и жену. Расскажите, что для вас значит ваша семья?

– Для меня семья – это №1 в моей жизни, это моя опора, и я вообще не представляю, как можно после 30-ти не завести семью и детей. Я понимаю чайлдфри, но если у тебя нет детей, то, ради чего вообще ты все это делаешь.

– У вас жена – татарка, звучит ли дома татарская речь?

– Нет. Я знаю только «абика» – это бабушка, «бабай» – это дед. «Исәнмесез» – это здравствуйте.

– Вы болеете за «Спартак». Подкалывает ли вас жена, когда выигрывает «Рубин»?

– Нет, она вообще из Оренбурга, но чистокровная татарка. Жена болеет за «Спартак» так же, как и я. Про «Рубин» могу сказать, что Слуцкий – это круто. Очень круто! И Кварацхелия — мечтаем увидеть его в «Спартаке», но, наверное, для него лучше за границу куда-нибудь поехать.

– Кстати, про заграницу. Вы рассказывали, что планируете выступать за рубежом и английский у вас на очень высоком уровне. Планы еще в силе?

– Наверное, сейчас уже нет, не планирую. Мне интересно говорить про российскую действительность, про наш менталитет, а заграницей всем плевать что там у нас происходит. Если я, комик из России, приеду за рубеж и буду говорить про нашу страну, то это никому не будет интересно. Мне здесь нравится.

– Вы говорите про менталитет, какие шутки больше «заходят» российским зрителям?

– Везде заходят жизненные шутки, где люди узнают себя. Но в Казани я вообще не понимаю, что «заходит». Сюда приезжаешь после Ростова, Краснодара, Волгограда, Тольятти, Саратова — там бум-бум, все заходит! В Казани говоришь какую-то тему и… окей, значит, вместо часа двадцати будет час ноль шесть. Ну ладно. Казань — всегда вызов, типа: «Будь любезен». Всем все нравится, но ты во время концерта вообще не понимаешь этого. Это всегда челлендж.

– Часто бываете в Казани? Какие впечатления от города?

– Красиво у вас. Сегодня своей команде говорил, что Казань для меня, наверное, даже краше Питера. Я питерского зрителя обожаю! Но как будто в самом Петербурге находиться тоскливо, потому что погода… А в Казани чисто, красиво, много всего, есть на что посмотреть.

– Как подбираете образ на выступления?

– Никак. У меня нет образа: просто что-то сочетается с этим, другое – с этим, в чем-то просто удобно. Какого-то конкретного образа нет, но я люблю, когда одежда просто сочетается между собой и соответствует понятию «стендап». Так, просто, в чем прикольно будет. Кроссовки, например, люблю, часто в них выступаю.

– Вы запускаете свой YouTube-канал. Какие на него планы?

– 27 мая отроется мой канал сольным концертом. У меня есть в планах определенные форматы, которые сейчас в разработке. На канале будет что-то другое, кроме стендап-концертов – то, чего еще не видели на российском YouTube.

– На концерте вы говорили про Оксимирона. Как относитесь к музыке, которая популярна сейчас?

– Послушал несколько треков Оксимирона, да, это прикольно. Мне кажется, это Децл нашего времени. Децла я люблю, знаю почти все его альбомы и даже играю на пианино песни. Но я рэп особо не слушаю, мне больше метал-рок нравится. Просто для того, чтобы быть в курсе, я разобрался в теме и понял, кто такие Скриптонит, Оксимирон, Моргенштерн. Оксимирон – это прикольно, а все остальное – немного не мое.

– Как пережили пандемию?

– Концертов стало меньше, но пережил в целом хорошо. Читал, играл в компьютерные игры, проводил время с детьми. Мне было нормально, было чем заняться и не на что жаловаться, кому-то было намного хуже. Мы до карантина много поработали, только с тура приехали из Канады и нас сразу закрыли. Хорошо все было, на благо семьи. Ближе к июню стало тяжеловато, но, в целом, все было отлично: ни разу с женой даже не поссорились, ни разу не выпили алкоголь. За карантин я прочитал всю русскую классику, которую в школе читал только по краткому содержанию. Прочитал «Преступление и наказание» Достоевского, потом долго сидел и думал: «Господи, это лучшая книга. Должна быть Нобелевская премия за эту книгу». Достоевский — это лучший российский писатель, как по мне. Пушкин — самый переоцененный.

– Что еще из литературы любите?

– Из русской классики – Достоевский, Толстой, Пастернак. Из современных русских – «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, Водолазкин… Зыгарь, если в школе не любили историю, а сейчас хотите полюбить. Из зарубежных нравится Дюма – у него можно читать абсолютно все и в любом возрасте; Джек Лондон; Дэниел Киз. Стругацкие, кстати, мне вообще не зашли, это не моя тема оказалась; Габриэль Гарсия Маркес – тоже мимо меня. Но это все вкусовщина. Последнее, что я прочитал – «Лавр» Евгения Водолазкина, очень понравилось.

– Нравится литература об «успешном успехе»?

– Вообще не моя стихия. Это все пишется для того, чтобы делать деньги. Нельзя написать книгу для определенного человека. Книги о том, как добиться успеха, пишутся для того, чтобы они просто были проданы – для коммерческого успеха издателя. Чтобы реально решить свои проблемы, нужно прийти с ними к психоаналитику за немаленькие деньги. Потратиться и начать работу над собой, признать свои пробелы: «Я ленивый, завистливый, обидчивый». Это надо признать, как болезнь, и начать над собой работать. На мой взгляд, мужики – это те, кому в первую очередь нужна поддержка психоаналитика, чтобы проработать собственные травмы, выплакать их. Я вообще считаю, что мужики должны плакать.

– Что для вас счастье?

– Счастье – это суммарное понятие, которое складывается из счастья моих детей, моей жены и удовлетворения самим собой, то есть реализаций своих творческих целей и амбиций семьянина. Чтобы жена была довольна, дети гордились, чтобы родители говорили: «Молодец, все не зря». И чтобы я сам был доволен и горд собой.