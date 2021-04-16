Доход семьи председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина за год снизился на 30 миллионов рублей

Фото: пресс-служба Госсовета РТ.

Депутаты Госсовета Татарстана отчитались о своих доходах за 2020 год. Так, председатель парламента Фарид Мухаметшин задекларировал доход в размере 23 миллионов рублей. Годом ранее эта цифра была выше почти на 16 миллионов рублей.

Снизился за год и доход супруги Мухаметшина. Если в 2019 она заработала 29,5 миллионов рублей, то в 2020 году - только 14,2 миллиона рублей. Таким образом, суммарно доход семьи Мухаметшиных за год снизился более чем на 30 миллионов рублей.

В плане имущества изменений у Мухаметшиных не наблюдается. В собственности у председателя Госсовета РТ значится земельный участок площадью 2 546 квадратных метров, два дома площадью 257,1 и 308 квадратных метров, квартира (доля в праве 1/3 — 173,6 квадратных метров) и стояночное место (доля в праве 1/3 — 13 квадратных метров).

Также в собственности Мухаметшина автомобили ГАЗ-21 "Волга", М-20 "Победа", снегоболотоход "Ямаха" и снегоход "Арктик КЭТ". Также в пользовании председателя Госсовета РТ значится земельный участок площадью 280 тысяч квадратных метров и квартира 153,3 квадратных метра.

В собственности супруги Фарида Мухаметшина квартиры 153,3 квадратных метра и доля в праве 2/3 на квартиру 347,2 квадрата, стояночное место на 18 квадратных метров и доля в праве 2/3 на стояночное место площадью 26 квадратов.

Транспортных средств в собственности у женщины нет. Зато в пользовании есть земельный участок на 280 тысяч квадратных метров и на 2546 квадратов, а также жилые дома 257,1 и 308 квадратных метров.