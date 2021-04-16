"Ак Барс" провел отличный сезон, но не смог пробиться в финал Кубка Гагарина. Фото: ХК "Ак Барс".

Финальная серия Востока КХЛ между "Ак Барсом" и "Авангадом" стала настоящим триллером. Давненько не было противостояния столь достойных оппонентов. Хотя, возможно мы просто соскучились по хорошим зарубам из-за отмены плей-офф в предыдущем сезоне.

ДОУСА ВЕРНУЛИ В СОСТАВ - ДА КОСТУ - НЕТ

В противостоянии было все - яркие эмоции, закрученный сюжет, скандалы. В общем, все как любят болельщики. В шести матчах серии обе команды побеждали исключительно на выезде, а главный тренер "барсов" Дмитрий Квартальнов начал перетряхивать состав прямо по ходу финала, убрав из основы почти всех иностранцев.

Главным вопросом перед седьмым матчем как раз и было участие хоть кого-то из легионеров. Особенно болельщиков интересовали фигуры Доуса и Да Косты, которые здорово прошли регулярку, а вот в серии с "Авангардом" их почти не было видно на льду. В итоге шанс получил только канадец с казахстанским паспортом, француз смотрел за игрой с трибуны.

КТО ЗАБИВАЕТ ПЕРВЫМ - ТОТ ВЫИГРЫВАЕТ

Решающие матчи серий в плей-офф обычно проходят в осторожной манере и идут до первого гола. В противостоянии "Ак Барса" и "Авангарда" этот самый первый гол был крайне важен. В шести предыдущих матчах тот. кто открывал счет, тот и побеждал.

Вопреки ожиданиям обе команды не стали отсиживаться в обороне, а играли, что называется, "от ножа". Матч начался с динамичных атак. Уже на второй минуте Дмитрий Воронков подкараулил ошибку Оливера Каски у собственных ворот при выводе шайбы, но Шимон Грубец подстраховал партнера по команде.

"Авангард" ответил своим затяжным штурмом – дважды за короткий отрезок времени "барсов" спас Тимур Билялов. Тут же Рид Буше и Корбэн Найт нагрузили вратаря казанцев, но Тимур был надежен. На 11-й минуте гости всё же смогли выйти вперед – на пятаке у казанских ворот возник сумбур, по ходу которого Кирилл Семенов протолкнул шайбу в открытый угол, 0:1.

Казалось все, "Авангард" забил первым - он и выиграет, можно уходить со льда. Но у казанцев было иное мнение. Они побежали отыгрываться и преуспели. Артем Галимов сместился от правого края в центр, отдал передачу Дмитрию Воронкову, который в касание расстрелял ближнюю девятку, 1:1.

Практически сразу "барсы" могли удвоить своё преимущество, но шайба после броска Виктора Тихонова отскочила от штанги. В концовке периода команды обменялись удалениями и при игре "4 на 4" омичи вновь вышли вперёд – Оливер Каски нанёс бросок с чистого льда в тот момент, когда у Тимура Билялова был закрыт обзор, и шайба прошла между ног голкипера, 1:2.

УДАРНАЯ ПЯТИМИНУТКА

Старт второй двадцатиминутки остался за гостями – на 23-й минуте шайба после броска Сергея Толчинского попала в штангу, а атакой позже Билялов парировал блином бросок Дениса Зернова. Затем "Ак Барс" выдал активную пятиминутку: Артем Галимов взял игру на себя, обыграл защитника омичей и бросил рядом со штангой.

На 35-й минуте Илья Сафонов разогнал контратаку, протолкнул шайбу Альберту Яруллину, а защитник с кистей бросил точно в верхний угол, 2:2. Практически сразу эта же тройка соорудила третий гол в ворота Грубеца: Илья Сафонов отборолся у борта, с неудобной стороны клюшки сделал пас Воронкову, а Дмитрий увидел подключение Артема Галимова – форвард в касание замкнул передачу, 3:2! И тут же казанцы могли забивать четвертый гол, но Михаил Глухов не сумел разобраться с соперниками на пятаке.

В начале третьего периода вновь был активен "Авангард" – "ястребы" провели две опасные атаки за две минуты. В одном случае Тимур Билялов справился с броском Ильи Ковальчука, а бросок Вилле Покка заблокировал защитник Кристиан Хенкель.

РАЗВЯЗКА

В середине периода счет вновь стал равным: Покка подобрал отскочившую от борта шайбу и вонзил ее под перекладину. Казанцы возобновили давление на ворота гостей, но "Авангард" грамотно отыграл в обороне. За две минуты до окончания третьей двадцатиминутки сумасшедшее спасение совершил Билялов, поймав шайбу ловушкой после броска Алексея Береглазова. В основное время команды не выявили сильнейшего, матч перешёл в овертайм.

Старт дополнительного периода начался с давления "барсов" на ворота гостей. Однако на 64-й минуте омичи ответили атакой, которая завершилась броском Оливера Каски в верхний угол. "Татнефть Арена" затихла, а омичи побежали на лед праздновать победу. "Авангард" вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с ЦСКА. Для "Ак Барса" же сезон завершен.

ЧТО СКАЗАЛИ ТРЕНЕРЫ

- Не выиграли четыре игры дома. Так получилось. Я бы хотел поздравить ребят с окончанием сезона. "Авангард" был сильнее. Мы проиграли. Конечно, хотели другой результат, но получилось так. Еще раз говорю – команда проиграла. Знаете, говорят, у тренера пять тузов в колоде, его на лопатки-то не положишь. Конечно, есть ошибки, есть много ошибок. Мы хотели выиграть кого-то, там не поставили кого-то, заменили кого-то. Виноват тренер. Я не буду никому никакие сказки рассказывать. Мы проиграли, значит, мы что-то упустили. Много есть моментов, но это наше командное дело. Значит, где-то мы не доработали. Ничего не буду говорить про ребят. Ребята старались, делали, могли. Сейчас много можно моментов проговорить. Где-то кого-то не подготовили, кто-то сыграл не так – это наше дело, - высказался о поражении Дмитрий Квартальнов.

- Я очень много раз участвовал в сериях плей-офф и могу без тени сомнения сказать, что и Казань, и "Авангард" заслуживают того, чтобы вместе идти и бороться против ЦСКА. Но в этом как раз радость победы и горечь поражения, что только одна команда может пройти дальше. Я сказал ребятам: "Вы в одном броске от победы, равно как и в одном броске от поражения. Нельзя быть пассивными, потому что противник действительно очень силён: они сильная и отличная команда и накажут нас, если мы будем играть не так, как должны". И действительно, в начале овертайма нас немного заперли в нашей зоне, и даже пришлось брать тайм-аут. Я не знаю, сколько времени Найт и защитники провели на льду: переиграли, подустали. Вот эта финальная комбинация от Толчинского, Каски и Хохлачёва — это действительно что-то прекрасное. Все семь матчей, даже те, которые мы проиграли, я видел, что ребята борются. Нам приходилось сталкиваться с различными трудностями, я по-настоящему могу сказать, что действительно горжусь нашими ребятами. Я очень рад, что мы одержали победу в этой серии, и нас ждёт ещё одно крайне интересное противостояние против ЦСКА. Если с какой-то картиной сравнивать, то не могу сказать, а если говорить о каком-то отдельном кино, то однозначно, вся серия заслуживает экранизации. Потому что за весь мой опыт я никогда не видел более сумасшедшей серии, - подвел итог серии рулевой "Авангарда "Боб Хартли.

Впереди у "Ак Барса" отпуск, а тренерскому штабу предстоит всерьез подумать, с кем из игроков продолжить сотрудничество, а с кем нет.