Путеводитель для абитуриента: «Комсомолка» подготовила справочник для школьников и их родителей

Ежегодно «Комсомолка» выпускает полезный справочник для выпускников школ и их родителей. Очередной номер «Справочника Абитуриента 2021» окажется полезен всем.

Дорогие родители, мы понимаем, что вы делаете максимально возможные шаги, чтобы ребенок был успешен в будущем. Поэтому часть рекомендаций будет полезна именно вам - мы поговорили с профессиональными психологами и экспертами в области питания.

Дорогие школьники, специально для вас мы сделали подборку изменений в программе проведения ЕГЭ в этом году. Мы собрали в одном месте все даты и временные регламенты проведения экзаменов. А также, пообщались с экспертами по подбору кадров и выяснили, какие специальности будут востребованы в ближайшие годы, и какие умения нужно будет «прокачать», чтобы отличаться на фоне других соискателей.

Но самое главное - мы собрали в одном месте информацию об образовательных учреждениях и специальностях.

Остается лишь взять, прочитать и выбрать:

Институт вычислительной математики и информационных технологий

Казанский кооперативный институт

Самарский государственный университет путей сообщения

Санкт-Петербургский университет гражданской авиации

КНИТУ-КАИ (УНЦ «АйТиКом»)

Набережночелнинский государственный педагогический университет

Казанский педагогический колледж

Казанский филиал учреждения БИОР «Умней»

Верьте в себя! И все у Вас получится!